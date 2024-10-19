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▲傅孟柏（左起）、曾敬驊、柯叔元、劉俊謙、吳慷仁角逐金鐘視帝。（圖／翻攝自臉書）

▲楊貴媚（左起）、楊麗音、郭雪芙、方宥心、賈靜雯角逐金鐘視后。（圖／翻攝自臉書、Netflix提供）

▲鄭元暢（左起）、楊銘威、彭千祐、李李仁、羅宏正角逐男配角獎。（圖／翻攝自臉書）

▲鍾瑶（左起）、孫可芳、楊謹華、方志友、黃舒湄角逐最佳女配角獎，希望今年楊謹華能拿獎啊。（圖／翻攝自臉書）

第59屆金鐘獎頒獎典禮即將在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，回顧戲劇類入圍名單，男女主角以及男女配角獎都是「死亡之組」，有新生代崛起，也有實力派演員的自我突破，《NOWnews今日新聞》替讀者分析今年的4大死亡之組得獎機率，不少網友都認為，已經入圍8次金鐘獎的楊謹華，今年勢在必得。攤開今年入圍者的戰績，吳慷仁入圍過9次金鐘獎，獲獎過2次，最廣為人知的是第51屆的《一把青》，他以郭軫一角一舉拿下視帝，當年他34歲，去年又以電影《富都青年》拿下金馬影帝，無論大銀幕小螢幕，吳慷仁的演技都受到肯定，只不過剛和中國經紀公司簽約的他，今年因為工作無法出席金鐘獎。53歲資深男星柯叔元演過許多八點檔，他唯一入圍的一次是2017年時的《外鄉女－黑美人》，當年他帶女兒走紅毯，雖然未能抱回獎座，但他的演技一直是有目共睹；月初才剛宣布晉升新手奶爸的傅孟柏，入圍過3次金鐘獎，得獎過1次，今年不知道會不會藉由女兒的出生，帶給他好運呢！26歲的曾敬驊首度入圍金鐘，不過他曾以電影《返校》入圍金馬獎、台北電影獎，實力也不容小覷；36歲香港男星劉俊謙因《此時此刻》晉升國民男友，雖然在台灣他是新面孔，不過其實他曾獲得第39屆香港電影金像獎最佳新演員獎和第57屆金馬獎最佳新演員提名。吳慷仁／有生之年柯叔元／女兒大人加個賴傅孟柏／美食無間曾敬驊／不良執念清除師劉俊謙／此時此刻方宥心是童星起家，9歲時因參加歌唱比賽出道，2008年參加《超級星光大道》拿下冠軍，後來主演許多電視劇受到關注，今年已經是她第4次入圍金鐘獎。36歲的郭雪芙目前和老外男友熱戀中！這是她出道以來首度承認戀情，演過許多偶像劇的她，今年首度問鼎金鐘，許多粉絲都期待她一舉拿獎。楊貴媚1994年演出導演李安的《飲食男女》，該片被奧斯卡提名最佳外語片，她也是台灣第一位主演的作品在奧斯卡被提名的演員，楊貴媚的演技早已不需多談，今年已經是她第9次入圍金鐘獎，而且是雙料入圍，以《暗潮》入圍迷你劇集/電視電影女主角獎，以《有生之年》入圍戲劇節目最佳女主角，或許今年，楊貴媚能一舉拿下「雙視后」，不僅如此，她主演的《小雁與吳愛麗》也入圍第61屆金馬獎最佳女配角獎。楊麗音在第41屆時以《草山春暉》抱回第一座金鐘女配角獎，接著又入圍3次，如果順利拿獎，將是她的第2座視后獎座。賈靜雯2015年和修杰楷結婚，後來生了兩個寶貝女兒，2019年她正式復出小螢幕，主演的電視劇《我們與惡的距離》獲得第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，2021年主演的電影《瀑布》拿下金馬影后，一復出就是以女王的姿態輾壓全場，每一部戲都讓人印象深刻，而今年她在《此時此刻》中再次挑戰自己，和26歲的曾敬驊有激情床戲，大談辦公室戀情，賈靜雯一出馬，獎座通常都是抱回家，不知道今年會不會再讓她拿一座視后呢。方宥心／早點回家郭雪芙／此時此刻楊貴媚／有生之年楊麗音／華麗計程車行賈靜雯／此時此刻李李仁2021年在《華燈初上》中飾演侵犯劉品言的「彪哥」角色讓人印象深刻，雖然當年並未入圍，不過其實李李仁入圍過4次金鐘獎，曾經在2013年以《回家》拿過男配角獎，這次他在《華麗計程車行》中飾演阿信，即將對上新人彭千祐，彭千祐同時還入圍了最具潛力新人獎。楊銘威自《我的婆婆怎麼那麼可愛》後讓觀眾看到他的演技，今年也是他第2次入圍，老婆方志友也以《有生之年》入圍最佳女配獎，如果夫妻倆都能拿獎，想必造成不少話題。以《惡作劇之吻》江直樹紅遍兩岸三地的鄭元暢，一直都是當紅男偶像，但男偶像通常不會和實力派演員劃上等號，今年是他首度入圍金鐘，鄭元暢之前曾說，得知林心如在籌備新戲，看完劇本後毛遂自薦，「你們必須選我，這角色非我莫屬！」果真讓評審看到他的實力。羅宏正演過許多三立華劇，以男團SpeXial活躍於演藝圈，後來以《High 5 制霸青春》入圍第52屆金鐘獎才讓大家看到他的蛻變。李李仁／華麗計程車行彭千祐／不良執念清除師楊銘威／此時此刻鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2方志友16歲參加選秀節目《超級星光大道》入行，去年以《本日公休》拿下金馬獎最佳女配角獎，對上植劇場發跡的孫可芳，孫可芳從《天黑請閉眼》開始就大放異彩，演藝圈多了一位實力派演員，孫可芳幾乎每年都入圍，今年3月她順利產子，這也是她產後復出第一次走上紅毯，還有15公斤要減的她每次都拜託攝影大哥，「把我拍瘦一點！」黃舒湄在《華麗計程車》中飾演女同志阿霞，和母親的和解戲讓觀眾看了都落淚，在劇中的帥氣扮相也翻轉了她過去的形象；鍾瑶2007年以電影《不能說的秘密》開始投入表演，後來又參與，電影《白蟻-慾望謎網》、《市長夫人的秘密》以及電視劇《姊的時代》、《麻醉風2》等，2018年以《替身》獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影女主角獎。今年除了拿獎之外，她還被郭書瑤交代要在紅毯「辣起來」！觀眾心目中的視后楊謹華，入圍7次，一次都沒得，尤其是《一把青》最扼腕，她也在即將上映的新戲《影后》中自我調侃這件事，從很在意，到平常心，每次她入圍沒拿獎，網路上就會掀起熱烈討論，瘋狂喊，「金鐘欠她一座獎盃！」希望今年楊謹華能拿回早就屬於她的那座小金人。方志友／有生之年孫可芳／何百芮的地獄毒白黃舒湄／華麗計程車行楊謹華／不良執念清除師鍾瑶／何百芮的地獄毒白