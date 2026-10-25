受到薔琵颱風影響延期，熱門台中城市祭典2026第八屆「鈴蘭通散步納涼會」今天10月25日中午12:00登場！百變鈴蘭・市集、變裝遊行與表演照常舉行，包括新富町、小蝸牛等18大市集，集結750家攤位開逛地圖一次整理；「躲貓貓護照」退票辦法，限定遊行時間異動、導覽場次調整、拍貼機取消等權益一覽。
鈴蘭通散步納涼會延期10/25今登場！變裝遊行、18大市集、750攤位開逛
活動資訊：
◾️鈴蘭通散步納涼會
2026年10月25日至10月26日12:00-19:30：台中市中山路／繼光街／市府路／平等街／周邊巷道。
◾️大墩鈴蘭通啤酒節
10月25日12:00-22:00、10月26日12:00-19:30
舞台表演：
10月25日（日）
蘿拉舞蹈工作室 12:50-12:55
後驛社區大學日本舞蹈13:00-13:05
蝶舞舞團13:10-13:25
開幕式13:30-14:20
開幕演出-西川淑敏舞踊知家13:35-13:40
沃佛朗明哥工作室14:30-14:50
台灣實境角色扮演聯盟15:00-16:10
鼓創藝術16:25-16:40
中西爵士大樂團17:00-17:20
LAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）17:40-18:00
思達管樂團18:30 - 18:50
CGM台中分部志工團：新富町走秀19:00-19:30
大墩釀20:00-21:00
10月26日（一）
時花大製作12:30-12:50
WASSA FOLI EMMEX 13:00-13:20
台中女中熱音社14:00-16:00
台中女中吉他社17:00-18:30
台中女中熱舞社18:50-19:30
遊行時間：
10月25日14:00
柳川東路至台中火車站
IF The Nomad
逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club
鐵漢堡騎士團
The Knights of Ironburg
LARP 中古世紀實境遊戲
伊諾斯維 Eynosva LARP
血烏鴉商會
Bloody Raven Guild
青山四月天
沉溺出租-漢服古風體驗工作室
武魂擊-台灣甲胄武士隊
台灣戰國武士魂
梅迪耶修會OrdoMediare
Ironlily
羅馬高雄人馬可多本部
萊茵軍事休閒協會 RMRA
LAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）
蘿拉舞蹈工作室
千阜太鼓團
台灣戰國武將隊
後驛社區大學日本舞踊
台中傲天甲冑／虎豹騎團隊
10月25日16:30
台中火車站至柳川東路
中城再生文化協會
臺中驛鐵道文化園區
沃 佛朗明哥工作室v
遊牧人 The Nomad
逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club
鐵漢堡騎士團 The Knights of Ironburg
LARP 中古世紀實境遊戲
伊諾斯維 Eynosva LARP
血烏鴉商會 Bloody Raven Guild
武魂擊-台灣甲胄武士隊
台灣戰國武士魂
梅迪耶修會OrdoMediare
Ironlily
羅馬高雄人馬可多本部
萊茵軍事休閒協會 RMRA
弘文高中古蹟解說服務隊
Let's Swing Taichung 台中搖擺舞教室
616台灣滑輪溜冰團隊
市集攤位
活動集結18大主題市集：鈴蘭城郊・異邦市集、新富町・市集、青山四月天・盛世百戲、火花造物・市、舊市這咖／飛爾市集、斑馬市集、墨染古風雅集、小蝸牛市集 Lole Market、光織市集、蓬萊留聲機原創市集／有吉音樂事務所 X 大兵市集、鈴蘭聽川・五權漫學堂、藥香時光市集、三信芋見你、2026 日本觀光物產博覽會、Thai Goodies Market 泰好物市集、小旅市集、街道遊戲。
從台中火車站一路逛到中華路，集結18場主題市集、750家攤位。匯聚咖啡、古風、老物、手作、中藥、異國美食一起體驗。
「躲貓貓護照」退票辦法！限定遊行時間異動、導覽場次調整、拍貼機取消
因鈴蘭通散步納涼會延期舉辦，「躲貓貓護照」相關活動內容調整：
1、退票／寄送辦法
已購買護照者，如因日期異動無法參加活動，可選擇退費或寄送（運費由主辦單位支出）。詳細辦法將在10月23日前透過email聯繫購票者，請留意信箱（也請看一下垃圾郵件匣）。
提醒大家，請不要自己在系統上操作退票，會被收取手續費。退票請在10月24日（六）中午12:00前依email指示完成，逾期不受理。
2、護照限定遊行時間異動
原訂購買護照者可加入的週六遊行，延至週日（10月25日）16:30場次。在購票時已勾選參加者，請於16:10-16:20到建國路牌樓（繼中派出所門口）集合。
3、護照限定導覽場次調整
◾️林烈堂故居：10月25日、10月26日 11:00
◾️蔡內科故居：10月25日、10月26日 13:00、17:00、18:00
請於當日10:00到133服務台領取號碼牌。
4、拍貼機取消
因停班停課影響貨運運送，本次限定拍貼機無法在活動前順利抵達會場，活動現場將不會設置拍貼機。
5、「古代士兵變裝遊行」不受影響
購買台灣實境角色扮演聯盟「古代士兵變裝遊行」方案者，遊行如期舉行，時間、地點照舊（10月25日下午13:00柳川橋上集合）。
◾️護照領取地點：133服務台（中區中山路133號）
◾️護照領取時間：10月25日、10月26日 10:00-19:30
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活動資訊：
◾️鈴蘭通散步納涼會
2026年10月25日至10月26日12:00-19:30：台中市中山路／繼光街／市府路／平等街／周邊巷道。
◾️大墩鈴蘭通啤酒節
10月25日12:00-22:00、10月26日12:00-19:30
舞台表演：
10月25日（日）
蘿拉舞蹈工作室 12:50-12:55
後驛社區大學日本舞蹈13:00-13:05
蝶舞舞團13:10-13:25
開幕式13:30-14:20
開幕演出-西川淑敏舞踊知家13:35-13:40
沃佛朗明哥工作室14:30-14:50
台灣實境角色扮演聯盟15:00-16:10
鼓創藝術16:25-16:40
中西爵士大樂團17:00-17:20
LAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）17:40-18:00
思達管樂團18:30 - 18:50
CGM台中分部志工團：新富町走秀19:00-19:30
大墩釀20:00-21:00
10月26日（一）
時花大製作12:30-12:50
WASSA FOLI EMMEX 13:00-13:20
台中女中熱音社14:00-16:00
台中女中吉他社17:00-18:30
台中女中熱舞社18:50-19:30
10月25日14:00
柳川東路至台中火車站
IF The Nomad
逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club
鐵漢堡騎士團
The Knights of Ironburg
LARP 中古世紀實境遊戲
伊諾斯維 Eynosva LARP
血烏鴉商會
Bloody Raven Guild
青山四月天
沉溺出租-漢服古風體驗工作室
武魂擊-台灣甲胄武士隊
台灣戰國武士魂
梅迪耶修會OrdoMediare
Ironlily
羅馬高雄人馬可多本部
萊茵軍事休閒協會 RMRA
LAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）
蘿拉舞蹈工作室
千阜太鼓團
台灣戰國武將隊
後驛社區大學日本舞踊
台中傲天甲冑／虎豹騎團隊
10月25日16:30
台中火車站至柳川東路
中城再生文化協會
臺中驛鐵道文化園區
沃 佛朗明哥工作室v
遊牧人 The Nomad
逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club
鐵漢堡騎士團 The Knights of Ironburg
LARP 中古世紀實境遊戲
伊諾斯維 Eynosva LARP
血烏鴉商會 Bloody Raven Guild
武魂擊-台灣甲胄武士隊
台灣戰國武士魂
梅迪耶修會OrdoMediare
Ironlily
羅馬高雄人馬可多本部
萊茵軍事休閒協會 RMRA
弘文高中古蹟解說服務隊
Let's Swing Taichung 台中搖擺舞教室
616台灣滑輪溜冰團隊
市集攤位
活動集結18大主題市集：鈴蘭城郊・異邦市集、新富町・市集、青山四月天・盛世百戲、火花造物・市、舊市這咖／飛爾市集、斑馬市集、墨染古風雅集、小蝸牛市集 Lole Market、光織市集、蓬萊留聲機原創市集／有吉音樂事務所 X 大兵市集、鈴蘭聽川・五權漫學堂、藥香時光市集、三信芋見你、2026 日本觀光物產博覽會、Thai Goodies Market 泰好物市集、小旅市集、街道遊戲。
從台中火車站一路逛到中華路，集結18場主題市集、750家攤位。匯聚咖啡、古風、老物、手作、中藥、異國美食一起體驗。
因鈴蘭通散步納涼會延期舉辦，「躲貓貓護照」相關活動內容調整：
1、退票／寄送辦法
已購買護照者，如因日期異動無法參加活動，可選擇退費或寄送（運費由主辦單位支出）。詳細辦法將在10月23日前透過email聯繫購票者，請留意信箱（也請看一下垃圾郵件匣）。
提醒大家，請不要自己在系統上操作退票，會被收取手續費。退票請在10月24日（六）中午12:00前依email指示完成，逾期不受理。
2、護照限定遊行時間異動
原訂購買護照者可加入的週六遊行，延至週日（10月25日）16:30場次。在購票時已勾選參加者，請於16:10-16:20到建國路牌樓（繼中派出所門口）集合。
3、護照限定導覽場次調整
◾️林烈堂故居：10月25日、10月26日 11:00
◾️蔡內科故居：10月25日、10月26日 13:00、17:00、18:00
請於當日10:00到133服務台領取號碼牌。
4、拍貼機取消
因停班停課影響貨運運送，本次限定拍貼機無法在活動前順利抵達會場，活動現場將不會設置拍貼機。
5、「古代士兵變裝遊行」不受影響
購買台灣實境角色扮演聯盟「古代士兵變裝遊行」方案者，遊行如期舉行，時間、地點照舊（10月25日下午13:00柳川橋上集合）。
◾️護照領取地點：133服務台（中區中山路133號）
◾️護照領取時間：10月25日、10月26日 10:00-19:30