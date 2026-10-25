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鈴蘭通散步納涼會延期10/25今登場！變裝遊行、18大市集、750攤位開逛

鈴蘭通散步納涼會

大墩鈴蘭通啤酒節

10月25日（日）

10月26日（一）

10月25日14:00

10月25日16:30

▲「躲貓貓護照」。（圖／翻攝自鈴蘭通散步納涼會FB）

「躲貓貓護照」退票辦法！限定遊行時間異動、導覽場次調整、拍貼機取消

受到薔琵颱風影響延期，熱門台中城市祭典2026第八屆「鈴蘭通散步納涼會」今天10月25日中午12:00登場！百變鈴蘭・市集、變裝遊行與表演照常舉行，包括新富町、小蝸牛等18大市集，集結750家攤位開逛地圖一次整理；「躲貓貓護照」退票辦法，限定遊行時間異動、導覽場次調整、拍貼機取消等權益一覽。◾️2026年10月25日至10月26日12:00-19:30：台中市中山路／繼光街／市府路／平等街／周邊巷道。◾️10月25日12:00-22:00、10月26日12:00-19:30蘿拉舞蹈工作室 12:50-12:55後驛社區大學日本舞蹈13:00-13:05蝶舞舞團13:10-13:25開幕式13:30-14:20開幕演出-西川淑敏舞踊知家13:35-13:40沃佛朗明哥工作室14:30-14:50台灣實境角色扮演聯盟15:00-16:10鼓創藝術16:25-16:40中西爵士大樂團17:00-17:20LAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）17:40-18:00思達管樂團18:30 - 18:50CGM台中分部志工團：新富町走秀19:00-19:30大墩釀20:00-21:00時花大製作12:30-12:50WASSA FOLI EMMEX 13:00-13:20台中女中熱音社14:00-16:00台中女中吉他社17:00-18:30台中女中熱舞社18:50-19:30柳川東路至台中火車站IF The Nomad逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club鐵漢堡騎士團The Knights of IronburgLARP 中古世紀實境遊戲伊諾斯維 Eynosva LARP血烏鴉商會Bloody Raven Guild青山四月天沉溺出租-漢服古風體驗工作室武魂擊-台灣甲胄武士隊台灣戰國武士魂梅迪耶修會OrdoMediareIronlily羅馬高雄人馬可多本部萊茵軍事休閒協會 RMRALAUP騷莎樂團（頌爵爵士樂團）蘿拉舞蹈工作室千阜太鼓團台灣戰國武將隊後驛社區大學日本舞踊台中傲天甲冑／虎豹騎團隊台中火車站至柳川東路中城再生文化協會臺中驛鐵道文化園區沃 佛朗明哥工作室v遊牧人 The Nomad逢甲傳統射箭Fcu traditional archery club鐵漢堡騎士團 The Knights of IronburgLARP 中古世紀實境遊戲伊諾斯維 Eynosva LARP血烏鴉商會 Bloody Raven Guild武魂擊-台灣甲胄武士隊台灣戰國武士魂梅迪耶修會OrdoMediareIronlily羅馬高雄人馬可多本部萊茵軍事休閒協會 RMRA弘文高中古蹟解說服務隊Let's Swing Taichung 台中搖擺舞教室616台灣滑輪溜冰團隊活動集結18大主題市集：鈴蘭城郊・異邦市集、新富町・市集、青山四月天・盛世百戲、火花造物・市、舊市這咖／飛爾市集、斑馬市集、墨染古風雅集、小蝸牛市集 Lole Market、光織市集、蓬萊留聲機原創市集／有吉音樂事務所 X 大兵市集、鈴蘭聽川・五權漫學堂、藥香時光市集、三信芋見你、2026 日本觀光物產博覽會、Thai Goodies Market 泰好物市集、小旅市集、街道遊戲。從台中火車站一路逛到中華路，集結18場主題市集、750家攤位。匯聚咖啡、古風、老物、手作、中藥、異國美食一起體驗。因鈴蘭通散步納涼會延期舉辦，「躲貓貓護照」相關活動內容調整：已購買護照者，如因日期異動無法參加活動，可選擇退費或寄送（運費由主辦單位支出）。詳細辦法將在10月23日前透過email聯繫購票者，請留意信箱（也請看一下垃圾郵件匣）。提醒大家，請不要自己在系統上操作退票，會被收取手續費。退票請在10月24日（六）中午12:00前依email指示完成，逾期不受理。原訂購買護照者可加入的週六遊行，延至週日（10月25日）16:30場次。在購票時已勾選參加者，請於16:10-16:20到建國路牌樓（繼中派出所門口）集合。◾️林烈堂故居：10月25日、10月26日 11:00◾️蔡內科故居：10月25日、10月26日 13:00、17:00、18:00請於當日10:00到133服務台領取號碼牌。因停班停課影響貨運運送，本次限定拍貼機無法在活動前順利抵達會場，活動現場將不會設置拍貼機。購買台灣實境角色扮演聯盟「古代士兵變裝遊行」方案者，遊行如期舉行，時間、地點照舊（10月25日下午13:00柳川橋上集合）。◾️護照領取地點：133服務台（中區中山路133號）◾️護照領取時間：10月25日、10月26日 10:00-19:30