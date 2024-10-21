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國泰航空為旗下波音777-300ER機隊升級改造，正式推出嶄新的爾雅商務客艙、新特選經濟客艙和煥然一新的經濟客艙，未來也會為777-9 型客機上推出全新頭等客艙體驗。國泰航空升級改造的波音777-300ER客機於18日首航，執飛香港至北京的國泰航班，並將陸續於其他區域及長途航線投入服務。國泰航空在10月16日於香港國際機場的香港飛機工程公司機庫內舉行慶典，為新客艙體驗揭開序幕。國泰集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，「國泰的信念是與顧客飛躍前行，探索世界。我們不僅接載顧客飛往世界各地，更積極鞏固香港國際航空樞紐的地位。我們已承諾在未來七年投資逾一千億港元於機隊、機艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等方面。此舉不但充份展示國泰在航空業界的實力和對社會的貢獻，更反映我們持續強化香港在環球航空業的地位，對香港長遠發展充滿信心。劉凱詩提到，「作為升級計劃的一部份，我們很高興在未來三年陸續推出新機艙座椅產品，每一項都為顧客躍升飛行體驗。首先，我們在波音777-300ER客機推出全新商務客艙、特選經濟客艙及煥然一新的經濟客艙。接下來，我們將會在 777-9 型客機上推出領先全球的全新頭等客艙體驗，並在空中巴士 A330 型客機推出全新的平躺式商務客艙產品。國泰的重大投資包括先進航機、創新科技及新穎設施，全力在地面、空中以至旅程的每一個環節，締造令顧客喜出望外的稱心體驗。」