我是廣告 請繼續往下閱讀

國際桌球總會（ITTF）最新世界排名出爐，我國「沉默殺手」林昀儒積分維持2610分，但靠著對手積分下滑，目前重回世界第10。在接下來的蒙彼利埃冠軍賽，他需要努力爭取積分，讓自己留在前十之中。由於在WTT中國大滿貫賽上發揮不佳，意外輸給了瑞典選手Anton Kallberg，林昀儒在10月初一度跌出世界前十。男單前三名分別為：王楚欽、樊振東和林詩棟。本周林昀儒的積分仍然是2610分，但是由於之前反超他的莫雷加德（Truls Moregardh）積分滑落30分，因此他往上升到世界第10。而中國5大高手王楚欽、林詩棟、樊振東、梁靖崑、馬龍仍然高居前5。WTT蒙彼利埃冠軍賽（法國）即將開打，林昀儒這一次抽籤和林詩棟分在同一個半區，首輪要對上31歲的英格蘭球員Liam Pitchford。