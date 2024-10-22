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▲▼蔡依林身穿黑色平口上衣，胸前有巨大直條金屬設計，再搭上大蝴蝶結特殊剪裁皮質短褲，整體造型十分前衛，讓人聯想到2007年專輯《特務J》。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲▼蔡依林結束巡演後飛往歐洲度假，不只辣穿緊身泳衣大秀身材，逆齡的臉蛋與穿搭也讓不少人驚呼。（圖／翻攝自蔡依林IG）

亞洲天后蔡依林（Jolin）結束《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》後，和好友到歐洲展開「治癒之旅」，當時仍是一頭及胸長髮。沒想到，蔡依林近日出席活動，新造型竟是俐落的耳下3公分短髮，再搭上眉上齊瀏海，以及一身帥氣又性感的造型，讓5.7萬名網友驚艷不已，直呼：「夢回特務J！」蔡依林近日以全新造型出席活動，只見她一頭長髮消失，變成耳下3公分的俐落黑色短髮，搭配眉上齊瀏海的造型，帶點帥氣又不失可愛。而蔡依林身穿黑色平口上衣，胸前有巨大直條金屬設計，再搭上大蝴蝶結特殊剪裁皮質短褲，整體造型十分前衛。蔡依林頂著這頭短髮，露出性感的肩頸線條，脖子上選擇配戴金屬圈頸鍊，再搭配繫帶高跟鞋，讓人忍不住聯想到蔡依林2007年專輯《特務J》的酷辣風格。網友們紛紛眼睛一亮，大讚這次造型，「最美的特務J回來了」、「什麼髮型都能駕馭」、「根本是人間芭比」。而蔡依林9月才剛結束《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，為期5年的巡演告一段落，她也飛往歐洲度假，和朋友一起放鬆身心，並不時在IG曬出度假美照，蔡依林不只辣穿緊身泳衣大秀身材，逆齡的臉蛋與穿搭也讓不少人驚呼：「少女感超強！」