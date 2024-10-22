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▲潭美颱風將在10/24、10/25明顯影響台灣，台灣東半邊都須慎防豪大雨。（圖／氣象署提供）

▲一週溫度預測，明後天北宜溫度會較低。（圖／氣象署提供）

潭美（國際命名TRAMI）颱風今（22）日，清晨確定升級成為今年第20號颱風，根據中央氣象署預測，行經路線預最大的機率會往西邊前進，穿越菲律賓呂宋島後進到南海，規模預測會是「輕颱」等級，進入台灣的機會不大，但外圍環流有可能在週四（10/24）、週五（10/25）宜蘭山區帶來豪大雨，週六、週日降雨會趨緩。關於潭美颱風《NOWnews今日新聞》一次報你知。🟡潭美颱風形成確定熱帶性低氣壓TD24已經確定在今（22）日清晨升級為今年第20號颱風「潭美」，以規模來看目前屬於輕度颱風。🟡潭美颱風行徑路徑中央氣象署預報員黃恩鴻今受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，根據最新預報路徑潛勢圖及系集模式路徑預測顯示，10/23(三)往西北移動，10/24(四)至10/26(六)預計通過菲律賓呂宋島至巴士海峽並往南海方向移動的機率較高，然此熱帶性低氣壓中心仍在整合當中，未來強度發展、路徑及是否與東北季風產生共伴效應，仍有不確定性。🟡潭美颱風對台灣的影響潭美颱風進來台灣的機率很低，但黃恩鴻提醒，潭美的外圍環流非常廣，就算沒有發颱風警報，其實影響也會蠻有感覺，剛好會搭到一點今天開始的東北季風，有可能會在10/24(四)產生共伴效應，10/25(五)受到外圍環流，因此週四、周五會覺得風雨增強，週六、週日雨勢趨緩。🟡潭美颱風豪大雨區域10/24(四)、10/25(五)颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。🟡潭美颱風有可能成為標準「秋颱」嗎？秋颱不是單指秋天來的颱風，還需要有東北季風南下，產生「共伴效應」。預報員觀察，目前看起來，今（22）日下午～10/24就會有新一波的東北季風影響台灣，10/24東北季風影響減弱，但同時是潭美外圍環流剛開始影響的時間點，因此可能會搭到一點，會在10/24產生「共伴效應」，帶來較具規模的雨勢，但東北季風的影響應該只到10/24，10/25就是颱風外圍環流帶來的雨勢，預計10/26趨緩，10/27天氣狀況會更加穩定。