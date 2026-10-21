繼先前與《勇者鬥惡龍》合作推出史萊姆主題餐點與寵物頭套後，這次連鎖早餐品牌拉亞漢堡，將攜手經典遊戲《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》，預計今（21）日公開合作內容。不過，活動尚未揭曉，就有網友爆料拉亞漢堡官網疑似在凌晨提前上架活動資訊，隨後又將頁面撤下，眼尖網友則搶先截圖保存。其中最引人注目的，就是讓貓咪化身三國武將的超萌頭套，相關圖片在 Threads 流傳後掀起討論，眾人直呼「頭套跟逗貓棒都必買的吧！」
拉亞漢堡官網疑半夜偷跑！《真三國無雙》貓咪頭套搶先曝光
拉亞漢堡日前透過官方社群釋出神祕預告，以「大家肚子餓了嗎？補給即將抵達！」為宣傳標語，並引導玩家前往光榮特庫摩設置的倒數網站，預告10月21日公開新企劃。
然而，消息尚未公布，就傳出拉亞官網疑似提前曝光活動資訊，有網友指出，網站在凌晨短暫出現聯名內容，隨後又被撤下，部分圖片則已被截圖流傳至社群。
聯名還沒登場，寵物周邊率先成為話題。不過，官網短暫上架及撤下的過程尚未獲得官方證實，流傳商品的實際販售方式也有待官方說明。
拉亞漢堡再合作日本遊戲大廠！史萊姆頭套曾掀收藏熱潮
事實上，拉亞漢堡今年5月才與《勇者鬥惡龍》系列展開合作，推出「LAYA QUEST 台灣朝食傳說」，不僅將史萊姆融入漢堡、蛋餅、貝果等早餐餐點，還推出台灣限定「拉亞國王史萊姆」寵物頭套。
這次合作對象則是以「一騎當千」爽快戰鬥聞名的《真‧三國無雙》系列。《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》已於10月1日登上 PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 及 Steam 平台，重新打造經典無雙戰場。目前光榮特庫摩聯名活動網站仍顯示10月21日公開消息，至於貓咪頭套、逗貓棒販售方式，以及聯名餐點、周邊售價、活動期間和兌換規則，仍須以拉亞漢堡官方公告為準。
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拉亞漢堡日前透過官方社群釋出神祕預告，以「大家肚子餓了嗎？補給即將抵達！」為宣傳標語，並引導玩家前往光榮特庫摩設置的倒數網站，預告10月21日公開新企劃。
然而，消息尚未公布，就傳出拉亞官網疑似提前曝光活動資訊，有網友指出，網站在凌晨短暫出現聯名內容，隨後又被撤下，部分圖片則已被截圖流傳至社群。
聯名還沒登場，寵物周邊率先成為話題。不過，官網短暫上架及撤下的過程尚未獲得官方證實，流傳商品的實際販售方式也有待官方說明。
事實上，拉亞漢堡今年5月才與《勇者鬥惡龍》系列展開合作，推出「LAYA QUEST 台灣朝食傳說」，不僅將史萊姆融入漢堡、蛋餅、貝果等早餐餐點，還推出台灣限定「拉亞國王史萊姆」寵物頭套。
這次合作對象則是以「一騎當千」爽快戰鬥聞名的《真‧三國無雙》系列。《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》已於10月1日登上 PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 及 Steam 平台，重新打造經典無雙戰場。目前光榮特庫摩聯名活動網站仍顯示10月21日公開消息，至於貓咪頭套、逗貓棒販售方式，以及聯名餐點、周邊售價、活動期間和兌換規則，仍須以拉亞漢堡官方公告為準。