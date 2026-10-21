薔琵颱風路徑逐漸明朗，氣象專家賈新興表示，颱風周五（10月23日）最靠近台灣時，暴風半徑仍達300公里，「基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、宜蘭、北花蓮」等8縣市可能被暴風圈掃過，周四（10月22日）晚間不排除發布陸上颱風警報，因此周五停班停課機率相對較高，實際狀況仍由地方政府公布為準。
賈新興向《NOWNEWS》記者指出，以今（21）日最新資料來看，各國模式針對薔琵颱風路徑，都已經逐步往東修正，中央氣象署預測路徑，則是比昨（20）日微幅向西偏向台灣，預估中心周五將通過台灣東北部海面，周六穿過石垣島附近海面。
海警最快今晚發布 明晚跟進陸警
賈新興說明，薔琵颱風今明兩天都能維持強颱等級，但明天開始會因為海溫變低、風切加大等因素，強度逐步降低，周五最靠近台灣時，可能變成中颱，不過薔琵的暴風半徑依舊能維持300公里，海上警報預估今晚至明晨發布，涵蓋「巴士海峽、東部海面、北部海面」。
陸上颱風警報則有機會在明天晚上發布，包括「基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、宜蘭、北花蓮」等，而這8個可能發陸警、被暴風圈掃過的縣市，理所當然會是停班停課機率較大的地區，不過實際情況仍應由縣市政府判斷為主。
基隆宜蘭暴風侵襲率66％ 台北也有61%
據中央氣象署的「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天下午2時，基隆市及宜蘭縣暴風侵襲率達66％，台北市及花蓮縣61％、新北市57％、桃園市54％，新竹縣市則是46%、苗栗縣41％、台中市34％。
氣象署提醒，周五至周六清晨，是薔琵颱風降雨最明顯的時段，周五桃園以北、宜蘭、花蓮都有豪雨，中部山區則有大雨，北部山區更要注意豪雨等級以上雨勢；周六北部仍有大雨會發生，中部也有降雨，周日薔琵颱風遠離後雨勢才會趨緩，不過受到東北風影響，桃園、東北部仍有局部陣雨。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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賈新興說明，薔琵颱風今明兩天都能維持強颱等級，但明天開始會因為海溫變低、風切加大等因素，強度逐步降低，周五最靠近台灣時，可能變成中颱，不過薔琵的暴風半徑依舊能維持300公里，海上警報預估今晚至明晨發布，涵蓋「巴士海峽、東部海面、北部海面」。
陸上颱風警報則有機會在明天晚上發布，包括「基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、宜蘭、北花蓮」等，而這8個可能發陸警、被暴風圈掃過的縣市，理所當然會是停班停課機率較大的地區，不過實際情況仍應由縣市政府判斷為主。
據中央氣象署的「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天下午2時，基隆市及宜蘭縣暴風侵襲率達66％，台北市及花蓮縣61％、新北市57％、桃園市54％，新竹縣市則是46%、苗栗縣41％、台中市34％。
氣象署提醒，周五至周六清晨，是薔琵颱風降雨最明顯的時段，周五桃園以北、宜蘭、花蓮都有豪雨，中部山區則有大雨，北部山區更要注意豪雨等級以上雨勢；周六北部仍有大雨會發生，中部也有降雨，周日薔琵颱風遠離後雨勢才會趨緩，不過受到東北風影響，桃園、東北部仍有局部陣雨。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。