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▲蔡阿嘎（如圖）屢爆爭議，信任度排名跌至第50名，較上季下降26個名次。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG@yga0721）

▲《網路溫度計DailyView》公開「信任溫度」指標前十名YouTuber。（圖／大數據提供）

自媒體時代不少人選擇當網紅，然而近年卻有不少人陸續翻車，《網路溫度計DailyView》今（21）日公布「信任溫度」指標，公開最值得信任的十大YouTuber，冠軍由HowHow奪下，依序為啾啾鞋、黃大謙、Onion Man、MASAの料理ABC、白癡公主、貓貓蟲咖波／亞拉、唐綺陽、超粒方以及千千。另外，蔡阿嘎屢爆爭議排名第50名，較上季下降26個名次。《網路溫度計DailyView》公開「信任溫度」指標，整合真實性、風險性、穩定度、專業性及網絡性五大面向，選出十大最值得信任的十大YouTuber。其中，以荒誕無厘頭的劇情短片走紅的HowHow順利奪冠，他在公私部門都獲得青睞，不僅被網友封為「業配之王」，也是許多人心目中的零負評YouTuber。第二名則是以冷知識、科普與書評影片深受粉絲喜愛的「啾啾鞋」，頻道經營13年流量長年維持穩定水準，在「專業性」方面獲得高分，且未有重大爭議事件，頻道被視為實用生活百科品牌，信任溫度排名高居第二。頻道風格幽默風趣的黃大謙，本季從第14名躍升第3名，是榜單中的最大黑馬，2026年8月，黃大謙在西班牙巴塞隆納以攜帶八個錢包的方式，拍攝當地旅遊安全實測影片，記錄疑似遭遇搶劫集團的過程，並整理作案手法與旅遊安全提醒，引起多家媒體跟進報導，不僅擴大內容影響力，也提升跨平台能見度。其他進入前十名的創作者，也呈現不同的專業與內容經營特色，像是唐綺陽連續三季維持前十名，長期透過YouTube、Podcast及媒體分享占星與生活議題，其Podcast《唐陽雞酒屋》更曾獲廣播金鐘獎肯定；而Onion Man、 MASA、白癡公主、超粒方和千千也都在名單中。除了專業表現與網絡影響力，「信任溫度」亦將公開爭議、司法紀錄及社會反應等資訊納入風險性構面，觀察創作者的跨季變化。其中，蔡阿嘎第三季以60.22分排名第50名，較上季減少10.37分、下降26個名次；Joeman第三季分數較上季減少3.03分，期間曾因私人感情事件引發網路討論。