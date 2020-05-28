高市第2季開發區土地標售　岡山新都心精華地首登場

▲標號1-新都82地號。（圖／高市地政局提供）

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▲標號2-新都199地號。（圖／高市地政局提供）

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▲標號7-岡山區信義段58地號。（圖／高市地政局提供）

▲標號10-藍田東13-1。（圖／高市地政局提供）

高雄市政府地政局109年度第2季開發區土地標售，共計推出12標12筆優質建地，訂於109年6月17日開標，合計總底價11億3931萬5396元。地政局長黃進雄表示，第87期重劃區是市縣合併後，市府於岡山區第一個完成的土地開發區，位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，重劃後擁有完善的道路系統、公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，堪稱北高雄最有發展潛力之新社區地政局本季首次推出2標2筆土地，1筆面積約346坪，臨20米介壽路，正對兆湘國小，附近有公13、公14、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，勢必成為投資人追逐焦點；另1筆小面積土地，投資自用兩相宜。黃進雄表示，中都重劃區，串連美術館及農16特區，已成為高雄市最大的優質住宅聚落，因條件特優，地政局一推出土地標售，投資人即爭相搶進，本季再釋出2標2筆優質建地，1筆面積約192坪，臨20米十全三路，具中都溼地公園第一排景觀；另1筆位於遼北街，近中都溼地公園及兒童遊戲場，由於位置絕佳及物件稀少性，競標熱潮湧現勢屬必然。第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案之重點地區。本季推出2筆土地，面積各約48.63坪及22.8坪，分別臨和成路及代德二街，近88快速道路及鳳翔國中，交通便利區位佳，增值潛力無窮。高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境本季推出3標3筆土地，其中2筆住三用地，均屬大面積土地，1筆面積約1330坪，位於大學38街，近中山高中及家樂福；1筆面積約1313坪，臨大學17街，近高雄大學及援中國小，皆適合興建優質景觀大樓；另1筆商三用地，面積約397坪，為大學6街及大學27街角地，斜對兒童遊戲場，近高雄大學及援中國小，地形方正、利於規劃。另橋頭區德松重劃區及大坪頂5號道路區段徵收區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。黃進雄特別指出，第2季土地標售作業於109年5月27日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標，另再提醒投標人，本年度已更新投標單格式，投標大眾請注意應以新式投標單投標以免投標無效作廢。為配合防疫需求，本季開標作業除於地政局第一會議室辦理外，另將於地政局Facebook粉絲專頁同步直播，請大眾多加利用。