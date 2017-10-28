彰化市博元婦產科在彰基基因醫學部陳明博士技術支援下，從2014年開始進行qPCR一條龍試管嬰兒研究和開發，透過qPCR胚胎快篩，讓懷孕率百分之75%，胚胎著床率為百分之44.4%，成效十分良好，博元婦產科28日辦理最可愛試管寶寶比賽，參加活動的寶寶有大半是胚胎快篩寶寶。



▲彰化博元婦產科辦理最可愛試管寶寶比賽，接受qPCR胚胎快篩的媽媽們現身分享求子的心歷路程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.10.28）

彰基基因醫學部主任陳明醫師發展出的qPCR，對於遺傳疾病與染色體疾病都可篩檢，精準率可達95%；博元婦產科與彰基基因醫學部合作qPCR胚胎快篩試管嬰兒臨床研究，博元婦產科醫師蔡鋒博指出，的試管嬰兒病人從打針、取卵、培養胚胎、進行胚胎切片，檢體立刻專人送彰基基因醫學部進行胚胎快篩的流程，胚胎切片當天或隔天早上就有胚胎染色體的分析報告。



▲彰化博元婦產科辦理最可愛試管寶寶比賽，最可愛試管寶寶比賽也以慶生會方式歡慶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.10.28）

博元婦產科選擇新鮮的染色體將正常的胚胎植入試管嬰兒病人子宮，臨床統計懷孕率獲得令人振奮的成果。在2016年共同發表第一篇論文，彰基基因醫學部陳明博士團隊提出專利申請，在2017年獲得經濟部智慧財產局專利核可長達18年的專利權。

年輕的丁先生和太太蔡小姐特別出席我就是最可愛的寶寶比賽活動，他們現身分享求子的心歷路程。蔡小姐說，她曾經過去做過台北市1次、台中市2次試管嬰兒，包括第三次試管嬰兒打免疫球蛋白共花費超過一百萬元，她本身又有自體免疫的疾病，甲狀腺抗體，因此，胚胎一直無法成功著床受孕。

身為獨子的丁先生，夫妻倆為了求子四處奔波，本想放棄求子的希望，3年多前到博元婦產科門診，透過qPCR胚胎快篩，終於讓他們有子望。蔡小姐說，在驗孕當天，她看到驗孕棒兩條當場哭出來。她說，從來沒有這麼的感動。

在雲林台大醫院擔任管理師的蔡小姐說，經由qPCR胚胎快篩一次就逆轉勝，可以說qPCR胚胎快篩戰勝她的不孕症，qPCR胚胎快篩更克服了她的免疫疾病，qPCR胚胎快篩揮去前三次試管嬰兒失敗的陰霾。

彰基院長郭守仁說，現代女性面臨工作壓力大、環境污染嚴重，連帶不孕症等多重問題。彰基基因醫學尖端基因科技，qPCR胚胎快篩專利，就是要為女性帶來福音，為女性朋友提供最佳孕育之地。