身家傲人！顧立雄王美花擁百萬名錶、576萬珠寶 住北投上億豪宅
準總統賴清德今（25）日公布最後一波新內閣名單，其中國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長，是史上第7位文人部長。顧立雄與經濟部長王美花不只是綠營有名的夫妻檔，兩人身家也傲人，根據最近一次財產申報資料，顧立雄夫婦擁有總價1.38億元的土地與建物、1248萬餘元的存款，另有珠寶、骨董、字畫及其他具有相當價值的財產，包括一只110萬元手錶在內，共576萬元。
記者何哲欣／台北報導
根據2022年3月監察院《廉政專刊》，顧立雄與王美花申報有位在台北市北投區文林段三小段的土地與建物，於2017年登記，取得價額達1.38億元。兩人共申報1248萬4017元存款、252萬8059元有價證券，當中包含折合2萬4780元的「太平洋電線電纜」非國內上市股票、250萬3279元的基金受益憑證。
顧立雄與王美花還持有2筆位於台北市北投區的土地與8筆建物，另信託3筆位於台北市文山區的土地與2筆建物，還有1輛LEXUS汽車。
其他叫特殊的財產，顧立雄另申報擁有沈東榮、鄭自才、李正郎、張榮凱、楊興生等畫家的畫作；其中，鄭自才為當年「424刺蔣案」的參與者之一。顧立雄、王美花則各擁有1張桃園球場高爾夫球證，單張價值達67萬元。