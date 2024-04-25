睽違25年墾丁新飯店！hotel dùa擁「海景第1排」 空中酒吧首曝光
墾丁向來是南台灣國旅的指標景點，自1999年以來，已逾25年沒有全新大型渡假飯店進駐，高雄市知名飯店hotel dùa則公布將於今年下半年進駐墾丁核心區，步行一分鐘即抵達墾丁大街，還標榜在客房就能坐擁海景第一排優勢，外觀與空間更邀集五位大師級設計師操刀，打造出包含墾丁首座的「空中池畔酒吧」，能360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景，其模擬圖也搶先曝光。另外一樓特色餐廳將邀五星級主廚進駐，另外還與燒肉集團「乾杯」攜手合作，將開設屏東獨家首店。
記者葉盛耀/綜合報導
在高雄深耕12年、一直擁有好口碑的hotel dùa提到，墾丁地區近年來飽受疫情、海外旅遊熱潮等影響，旅遊人次略為下滑，然而缺乏新穎的渡假景點建設更是原因之一，因此hotel dùa此次直接揮軍往國境之南直接插旗在墾丁鬧區，打造127間全新客房的新飯店，由五位大師操刀，包含「九典建築大師 郭英釗」親自打造外觀建築、「JAHAA頡合設計 黃嚴仕」擔任室內設計、台中知名的「上境設計總監 許富居」操刀景觀設計、獲獎無數的「日光設計 Wilson Lee」營造舒適度假的迷人氣氛，再由吳透領軍的「II Design 硬是設計」擔任空中泳池與酒吧的設計。
hotel dùa也提到，此次帶著對於在地人文、生態環境的關懷初心，將於2024下半年入「住」墾丁，強調用務實的價格，讓每位到來的旅客，體驗星級飯店的空間及服務，此外也隨著高雄小港機場國際航線逐漸恢復與增班後，2024年的國際觀光客來台人數可望成長，國旅市場也有信心回到疫前常態。
hotel dùa墾丁館更喊出十大亮點：
一、齊聚五大世界級設計大師，聯手打造南島最美的全新渡假飯店，從室內外景觀建築到燈光設計，標榜細節中足見不平凡的品味。
二、墾丁首座360度空中屋頂池畔酒吧，環景飽覽山海一線，量身打造屬於入夜後絢麗的特色飲品。
三、空中夢幻泳池，無論早晨、夕陽、夜空，都能在空中泳池體驗不同的墾丁風情，池畔更有超大型450吋巨幅螢幕，用不同的聲音及畫面，伴隨著大家一起徜徉在池畔欣賞墾丁的海天一色。
四、大廳超挑高泳池天井設計，每位旅客來到hotel dùa墾丁的大廳，抬頭即可仰望十分特別的泳池天井，透過天井即可感受獨一無二的度假氛圍。
五、海景主題房，強調一坪海岸線的海景主題房，有著絕美的首排海灣視角，透過房間的戶外陽台、落地窗觀賞國家級的壯闊海岸景觀。
六、星級主廚主理全日風格餐廳，由星級主廚打造特色料理，融入南島特色。
七、將與台灣最大的燒肉集團「乾杯」攜手合作，開設屏東獨家首店。
八、主打海洋南島時尚與海洋生態為主題，打造127間全新客房，巧妙地運用貝殼及珊瑚的光影變化做為飯店主色調，營造出輕奢時尚的度假風格。
九、走出飯店只要步行約一分鐘，即可到達最熱鬧的墾丁大街。
十、面海背環山，絕佳地理位置，360度無死角，自高雄左營高鐵站搭乘墾丁快線，下車步行３分鐘即可抵達。
而今年即將開幕的渡假飯店，還有漢來日月行館，由台灣人壽買下股權、並由漢來集團拿下未來40年經營權的「日月潭日月行館」，將改名為「漢來日月行館」。坐落於日月潭涵碧半島至高點，原址乃是蔣公介石先生最著名的下榻住所，此次漢來集團將房間重新裝潢，喊出房間將有最低15坪起，且每一間都是套房且每間都可看得到日月潭湖面景觀，並享有個人浴池，預計房價將包裝成一泊二食，兩天一夜行程初估每晚2萬8千元左右，預計要創下日月潭周邊飯店最高房價，暑假前將可開始試營運。