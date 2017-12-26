新竹縣原樣好部落　雲端行銷導購平台暨APP啟用

新竹縣雲端行銷導購平台暨APP啟用儀式，今（26）日於五峰鄉竹林養身村舉行，縣長邱鏡淳等人以原住民族特有的傳統弓箭「射擊」取代點擊APP方式正式啟動，邱縣長與平台五大類會員店家分享並現身說法，歡迎民眾踴躍下載使用，以行動支持五峰、尖石人文產業永續共好。



▲新竹縣長邱鏡淳等人，以原住民族特有的傳統弓箭「射擊」正式啟動雲端行銷導購平台APP。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）