新竹縣原樣好部落　雲端行銷導購平台暨APP啟用

新竹縣雲端行銷導購平台暨APP啟用儀式，今（26）日於五峰鄉竹林養身村舉行，縣長邱鏡淳等人以原住民族特有的傳統弓箭「射擊」取代點擊APP方式正式啟動，邱縣長與平台五大類會員店家分享並現身說法，歡迎民眾踴躍下載使用，以行動支持五峰、尖石人文產業永續共好。
▲新竹縣長邱鏡淳等人，以原住民族特有的傳統弓箭「射擊」正式啟動雲端行銷導購平台APP。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）
邱鏡淳表示，新竹縣成功結合多元資源，擴大研發應用，締造智慧數位生活藍圖，產業發展五大主軸綠能光電、生技醫療、文化創意、觀光旅遊、精緻農業，都隨著科技的進步與時俱進，並於2016年獲得ICF（國際智慧城市論壇）國際智慧城市前7名 (TOP 7)。
▲締造智慧數位生活藍圖，新竹縣長邱鏡淳(右)力推原民部落珍貴的文化資產與豐沛的物產。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）
配合經濟部工業局4G智慧寬頻應用城市補助計畫-地方創新類主題式計畫，綜發處於去年(105)提出【竹縣原樣好部落‧點亮原鄉數位智慧部落生活服務】計畫，以4G寬頻連接創新運用及數位平等的理念，協助原民部落能夠擁有永續維護與經營的平台環境，再藉由人才培育方式，將原民部落珍貴的文化資產與豐沛的物產，透過資通訊工具將資源轉化成多樣化的數位內容，透過資訊平台的技術進行串接與整合，以智慧型載具來行銷與推廣，期望降低數位落差。
▲綜發處陳冠義期許善用雲端行銷導購平台、APP，達成原鄉行銷、傳播、文史保存目標。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）
綜發處陳冠義表示本雲端行銷導購平台、APP，可以讓原鄉部落的人情風物、好山好水、農特產、手工藝品、文化生態及遊程…等，藉由網路、4G寬頻行動科技、雲端技術，無遠弗屆進行行銷、傳播、文史保存，包括現地導覽導購、訊息推播，也可以遠端網購，金流、物流都將一併幫忙解決。
▲計畫將集結120店家加入平台，刺激APP使用率。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）
計畫將集結五峰、尖石鄉的農特產品類、手工藝品類、民宿露營類、風味美食類、文化生態遊程類等5大類，涵蓋野山田工坊、達路農園、尤蘇拉地魯壁民宿、朝日溫泉、祥革皮雕、竹林養生村獵人學校、梅嘎蒗祝福有機農場、山清休閒農園、853市集等超過120個店家免費加入使用，促動平台「竹縣原樣好部落APP」至少5萬人下載使用、平台官網點閱達100萬人次。