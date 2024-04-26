柯文哲陷北士科弊案「有內鬼」？吳子嘉預言後果：一定收押
前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日被質疑北士科地上權案圖利新光，柯文哲則表示，北士科案無問題，若要質疑需說明問題所在。對此，媒體人張禹宣與《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，此案可能有內鬼，若有人出面證實柯文哲有洩露底價，一定收押。
記者王德蓉／綜合報導
民進黨台北市議員簡舒培日前爆料，北士科三塊基地3次招標權利金底價越來越低，第3次招標底價甚至比第1次還低，質疑柯文哲圖利新光。對此，柯文哲表示沒有問題，也都有會議紀錄，若要質疑需說明問題所在；台北市長蔣萬安則指出，已請政風進行調查北士科T16、T17、T18案。
針對此案，張禹宣25日在網路節目「董事長開講」指出，簡舒培怎麼會突然拿到案件相關文件，是否代表市府內有人要幫她？此外，簡舒培又怎麼會知道柯文哲的機密行程，還知道他們聊了什麼？張禹宣指出，只有貼身、機要的人，才能知道柯文哲聊了什麼，其餘人等都不可能講，這是否代表柯文哲內部有留在市府的人要「跳船」？
吳子嘉則說，誰爆料給簡舒培是核心問題，萬一這個人出來作證「柯文哲有洩露底價」，那一定會收押，這件事會洩露一定是跟在旁邊的人聽到之後講的，「簡舒培這個指控非常嚴重，而且這個判刑非常重。」