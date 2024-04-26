林叨囝仔7寶媽又出事！「恥笑資源班」深夜道歉　她怒比中指開嗆

「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney在24日開直播業配產品，結果有網友提問小孩是否在資源班？接著Sydney與兒子便開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子後來回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」。
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林叨囝仔7寶媽Sydney深夜致歉！強調沒有歧視的想法
結果炎上一天之後，林叨囝仔7寶媽Sydney又再度開啟直播向社會大眾致歉，她表示「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生。」
Sydney提到「當下是因為沒有聽很清楚兒子講話的內容，所以無法及時制止他，之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進」。Sydney也說：「請大家繼續再給我們機會，我們會不斷地改進，真的很抱歉」不過該直播網友仍然不買單，許多人認為「妳自己當時就真的在笑啊，推給兒子幹嘛」、「看影片妳不但聽得一清二楚，說完資源班三個字也笑得非常非常大聲耶！我們可是聽得清清楚楚！」
7寶媽失言廠商緊急切割！藝人、作家、律師發文撻伐
然而，7寶媽Sydney的失言風波延燒一天之後，當時她直播合作的廠商網路書店「讀書共和國」25日晚間就發出聲明，表示因為七寶媽的不當言行，已經馬上跟對方停止所有合作，「讀書共和國」強調，反對任何對資源班或個別學習狀態的歧視或嘲諷，雙方已經終止先前活動，相關活動連結也已經失效或者刪除。
而除了多家廠商立刻切割之外，像是律師李怡貞也發文表示「我過去也有朋友念資源班，人家現在住的房子比我大、買的包比我多，重點是，我還是他的律師，聽命幫他辦事」；作家「凱薩琳・孔」也怒嗆「不善良到極點！這些垃圾網紅，拜託都讓她們徹底消失好嗎？」
藝人宋哥更是不客氣地在社群上面發出「中指照」，廣大呼籲廠商全部終止跟七寶媽的合作，宋哥也在留言中憤怒提到「我超看不起這種父母，之前看過他們家過往歷史，我不知道都甚麼年代了，這種人還有粉絲」。