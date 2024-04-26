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林叨囝仔7寶媽又出事！「恥笑資源班」深夜道歉　她怒比中指開嗆

▲網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽日前直播失言，遭質疑恥笑資源班被炎上，廠商緊急切割。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽日前直播失言，遭質疑恥笑資源班被炎上，廠商緊急切割。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽又炎上了！日前7寶媽Sydney在臉書業配直播當中失言，被質疑有恥笑、歧視「資源班」學生的意思，遭到網友砲轟，隨後就立刻遭到多家廠商切割，甚至讓藝人宋哥氣到在臉書比中指怒噴：「我超看不起這種父母」。事情過了一天，7寶媽Sydney在25日深夜二度開直播道歉，強調沒有任何歧視資源班的想法，對於自己與兒子的用詞不當感到非常抱歉。

「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney在24日開直播業配產品，結果有網友提問小孩是否在資源班？接著Sydney與兒子便開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子後來回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」。

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▲「林叨囝仔」7寶媽更新粉專。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲林叨囝仔7寶媽Sydney過去爭議不斷，近日又因為與兒子談論資源班時大笑，再度炎上。。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
七寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」隨後七寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」結果該段直播因此炎上，不僅網友感到相當不滿，許多KOL也出面撻伐。

林叨囝仔7寶媽Sydney深夜致歉！強調沒有歧視的想法

結果炎上一天之後，林叨囝仔7寶媽Sydney又再度開啟直播向社會大眾致歉，她表示「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生。」

Sydney提到「當下是因為沒有聽很清楚兒子講話的內容，所以無法及時制止他，之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進」。Sydney也說：「請大家繼續再給我們機會，我們會不斷地改進，真的很抱歉」不過該直播網友仍然不買單，許多人認為「妳自己當時就真的在笑啊，推給兒子幹嘛」、「看影片妳不但聽得一清二楚，說完資源班三個字也笑得非常非常大聲耶！我們可是聽得清清楚楚！」

▲七寶媽Sydney針對遭質疑恥笑資源班的事件道歉。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）
▲七寶媽Sydney針對遭質疑恥笑資源班的事件道歉。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）
7寶媽失言廠商緊急切割！藝人、作家、律師發文撻伐

然而，7寶媽Sydney的失言風波延燒一天之後，當時她直播合作的廠商網路書店「讀書共和國」25日晚間就發出聲明，表示因為七寶媽的不當言行，已經馬上跟對方停止所有合作，「讀書共和國」強調，反對任何對資源班或個別學習狀態的歧視或嘲諷，雙方已經終止先前活動，相關活動連結也已經失效或者刪除。

而除了多家廠商立刻切割之外，像是律師李怡貞也發文表示「我過去也有朋友念資源班，人家現在住的房子比我大、買的包比我多，重點是，我還是他的律師，聽命幫他辦事」；作家「凱薩琳・孔」也怒嗆「不善良到極點！這些垃圾網紅，拜託都讓她們徹底消失好嗎？」

藝人宋哥更是不客氣地在社群上面發出「中指照」，廣大呼籲廠商全部終止跟七寶媽的合作，宋哥也在留言中憤怒提到「我超看不起這種父母，之前看過他們家過往歷史，我不知道都甚麼年代了，這種人還有粉絲」。


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