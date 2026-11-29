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Google雲端空間下殺0.5折！100GB只要4元

▲Google推出黑色星期五訂閱優惠，Google AI Plus首月最低只要15元，年繳方案也有折扣，提醒用戶留意優惠到期後的自動續訂費用。（圖／翻攝自Google）

Google AI訂閱也降價！首月最低15元

Google黑五優惠到何時？3步驟查詢

Google黑五優惠再加碼，繼日前針對既有付費會員推出Google Gemini AI訂閱最高5折優惠後，第二波優惠鎖定新訂閱用戶，Google One雲端儲存空間祭出銅板價優惠，100GB首月最低只要4元、200GB只要4.5元，就連Google AI Plus訂閱首月最低也只要15元。不過，每個Google帳號獲得的優惠可能不同，目前官方尚未公布統一的活動截止日期，有興趣的民眾不妨把握時間登入帳號查看。Google提供每個帳號15GB免費雲端儲存空間，由Gmail、Google相簿及Google雲端硬碟共同使用，若平時有大量照片、影片備份需求，或是經常透過Gmail收發大型附件，就容易面臨儲存空間不足的問題。Google One限時優惠，部分帳號100GB方案從每月65元降至首月4元，200GB方案則從每月90元降至首月4.5元，最低下殺0.5折。如果有長期使用需求，年繳方案也有折扣，100GB首年只要390元，相當於每月32.5元；200GB首年則只要570元。除了擴充雲端儲存空間，想體驗Gemini進階AI功能的用戶也能趁這波優惠入手。Google AI Plus提供400GB及2TB雲端儲存空間，並享有更多Gemini使用額度，可應用於文書處理、資料分析、圖片生成等用途。部分帳號可享Google AI Plus首月15元的優惠，年繳方案也有折扣，其中400GB方案原價每年1650元，首年最低可降至1240元；2TB方案則從每年3300元降至1980元，首年現省1320元。至於第二波黑五優惠將持續到何時？目前Google尚未公布統一的活動截止日期，且不同帳號獲得的優惠金額、適用方案及優惠期間也可能有所差異。手上有多個Google帳號的民眾，不妨分別登入查詢，比較各帳號的優惠內容。