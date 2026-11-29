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▲謝和弦想搬回戶籍地高雄，徵房仲推薦大房子。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)﻿FB）

歌手謝和弦是民進黨台北市長候選人沈伯洋的頭號支持者，沈伯洋敗選後，昨（28）日晚間他分享自己腰間綁著「洋流」飄帶，和老婆陳緗妮搭高鐵的照片，發文表示：「恭喜高雄市長賴瑞隆，可以在高雄買房子了。」謝和弦透露自己跟陳緗妮的戶籍都在高雄，他想回高雄買房，更在留言區徵房仲，表示想找和曼谷酒店式公寓差不多的大房子：「明天要繼續過自己想要的生活」。昨日六都選情出爐，雙北、桃園由國民黨代表蔣萬安、李四川、張善政拿下，台中、台南、高雄則是民進黨獲勝，由何欣純、陳亭妃、賴瑞隆勝選。謝和弦晚間10點就在IG發文，貼出自己搭高鐵的照片，在貼文中寫道：「恭喜高雄市長賴瑞隆，可以在高雄買房子了，感恩哈們！」只見他腰間還綁著洋流飄帶，顯然沈伯洋沒當選日他很失望。不過謝和弦隨後調適好心情，再度發文：「明天要繼續過自己想要的生活，如果明天還是住的很爛、薪水很少、負面內耗很多，那樣明天就很爛。贏了還是要恭喜民主，輸了還是要過好日子，我跟我老婆的戶籍都在高雄，我們到高雄演出了感恩哈們。」謝和弦表示他跟陳緗妮都是高雄人，兩人也回到高雄表演。他更貼出多張女兒在豪華大房子中看電視的照片，眼尖網友透過櫃台標誌認出這是曼谷挑高酒店式公寓，好奇謝和弦想表達什麼？對此，謝和弦在留言區回應：「歡迎高雄房地產仲介的朋友，幫忙尋找這樣的大房子物件」，顯然他是想在高雄買房，搬回高雄。另外，謝和弦也支持沈伯洋之後出來參選總統，有酸民嗆他：「飄帶要繼續掛著喔！很好看，不要像尿壺一樣用完就丟棄」，謝和弦回應：「我會綁到沈伯洋當總統」，可見沈伯洋敗選還是澆不熄洋流的熱情。