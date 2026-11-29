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高鐵車站時刻表「北上藍色、南下綠色」！乘客震驚：跟選舉結果一樣

▲有民眾發現高鐵車站時刻表北上、南下有分顏色，北上以藍色顯示，南下則用綠色代表。。（圖／記者李青縈攝）

為什麼時刻表北上藍色、南下綠色？高鐵親自解答用途：長知識了

指出北上藍色代表靠海行駛，南下綠色則是靠山行駛，「高鐵是靠左行駛，所以北上往南港的軌道是靠海所以藍色，南下往左營的軌道是靠山所以是綠色」，讓一票人驚呼「原來如此，長知識了！」

▲高鐵南下列車路線偏向靠山側，因此以綠色象徵山林。（圖／台灣高鐵提供）

不只高鐵有南綠北藍！台鐵今年也跟上：新台南車站先啟用

高鐵因乘車環境舒適，成為許多人返鄉與旅遊時移動首選，但近日有民眾發現高鐵車站時刻表中，北上列車使用藍色標示，南下列車則使用綠色標示，引起不少人聯想到台灣政治版圖「南綠北藍」，更因符合2026年九合一大選六都當選結果而引發討論。根據高鐵官方與內行解釋用途，表示因高鐵北上時軌道靠海，故使用藍色代表大海；高鐵南下軌道靠山，則使用綠色代表山林，藉此讓乘客可以一眼辨識列車方向，讓眾人驚呼長知識了！近日有網友在Threads貼出一張高鐵時刻表，並好奇詢問「單純好奇，為什麼北上是藍色、南下是綠色？」從畫面中可見的是，高鐵車站常見的大型時刻表，但左邊北上列車全部用藍色顏色標示，右邊南下列車則全由綠色標示。貼文曝光後，瞬間引發不少台灣人熱議，甚至有人猜測和台灣政治版圖「南綠北藍」有關，「之前以為北部偏藍南部偏綠的設計」、「怎麼會剛好跟1128選舉結果有高度相關呢」、「為什麼我第一個想法是政治」。至於高鐵車站時刻表為什麼「北上藍、南下綠」呢？一名內行解釋原因，換句話說，列車行駛於西側時，北上路線偏向靠海側，因此使用藍色象徵大海，南下列車路線偏向靠山側，因此以綠色象徵山林，值得一提的是，不只高鐵有顏色標示動線設計，就連台鐵也有「北上藍、南下綠」的標示。據了解，台鐵在今（2026）年修訂標示設計手冊，不只統一標示字型與圖示，也導入高鐵北上用藍色、南下用綠色的呈現方式，全新台南地下車站就是全台第一個完整應用新設計的地點，未來將逐年更新各項標示。