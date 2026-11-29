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🟡7-ELEVEN

▲7-11「超值五六日」咖啡優惠至11月29日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11至11月30日前在APP推出「黑五購物節」優惠。（圖／業者提供）

▲7-11每月一號在APP推出精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家便利商店「5天5好康」是11月27日至12月1日，咖啡第2杯10元APP寄杯同享。（圖／業者提供）

▲全家至11月29日推出多杯組199元。（圖／7-11提供）

▲全家買2顆茶葉蛋搭配小杯熱咖啡，組合價最低39元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富門市「芋頭戀乳」原價99元、單杯特價39元，3.9折比買一送一還划算。（圖／業者提供）

▲萊爾富特大杯特濃咖啡買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富指定茶飲祭出2杯優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富APP推出咖啡、茶葉蛋優惠組合。（圖／萊爾富提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP開賣茶葉蛋30顆199元，平均每顆6.6元。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯福利中心「分批取」有咖啡優惠。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲11月30日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／星巴克）

🟡85度C

▲85度C周三好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列、葡萄凍烏龍第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

本周最新咖啡優惠情報出爐！7-11「每月一號」精品咖啡買7送7來了，周二起限時3天，迎接雙12還有特大杯美式買12送12；全家便利商店指定咖啡第2杯10元，門市、APP寄杯同步優惠；萊爾富門市有特大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1，直接喝到下班。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月29日至12月5日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵59元，6.6折（原價90元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小米茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾特大杯美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）◾風味系列指定冰飲24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）（活動品項：皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）◾特選美式／特選拿鐵24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯厚奶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾中杯美式9杯199元，6.3折（原價35元、特價22元）◾中杯拿鐵7杯199元，6.3折（原價45元、特價28元）◾仙女紅茶8杯199元，6.2折（原價40元、特價25元）◾霜淇淋49元系列3件98元，6.7折（原價49元、特價33元）◾酷繽沙65元系列5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）11月30日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。周三（12月2日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列、葡萄凍烏龍第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（12月4日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。