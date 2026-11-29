本周最新咖啡優惠情報出爐！7-11「每月一號」精品咖啡買7送7來了，周二起限時3天，迎接雙12還有特大杯美式買12送12；全家便利商店指定咖啡第2杯10元，門市、APP寄杯同步優惠；萊爾富門市有特大杯特濃美式、特濃拿鐵買1送1，直接喝到下班。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月29日至12月5日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小米茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
📍APP｜12月1日至12月3日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大杯美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）
◾風味系列指定冰飲24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）
（活動品項：皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）
◾特選美式／特選拿鐵24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市、APP｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚奶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜11月26日至11月29日
◾中杯美式9杯199元，6.3折（原價35元、特價22元）
◾中杯拿鐵7杯199元，6.3折（原價45元、特價28元）
◾仙女紅茶8杯199元，6.2折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋49元系列3件98元，6.7折（原價49元、特價33元）
◾酷繽沙65元系列5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡星巴克
11月30日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
🟡85度C
周三（12月2日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列、葡萄凍烏龍第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（12月4日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵59元，6.6折（原價90元）
◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小米茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
📍APP｜12月1日至12月3日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾特大杯美式買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯厚乳拿鐵26杯1212元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾中杯精品馥芮白／中杯冰香椰厚拿鐵18杯1212元，6.1折（原價110元、特價67元）
◾風味系列指定冰飲24杯1212元，6.7折（原價75元、特價51元）
（活動品項：皇家醇濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／可可）
◾特選美式／特選拿鐵24杯1212元，6.3折（原價80元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡22杯1212元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市、APP｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚奶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾中杯美式9杯199元，6.3折（原價35元、特價22元）
◾中杯拿鐵7杯199元，6.3折（原價45元、特價28元）
◾仙女紅茶8杯199元，6.2折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋49元系列3件98元，6.7折（原價49元、特價33元）
◾酷繽沙65元系列5杯199元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡星巴克
11月30日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
周三（12月2日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列、葡萄凍烏龍第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（12月4日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。