影／千守護家園　大葉大學消防學程社區宣導提升防災意識

火災事件頻傳，為強化社區自主抗災能力，減低生命及財產損失，美國國際開發署(USAID)、中華民國紅十字會聯名推動「千手護家園」專案，27日邀請大葉大學消防安全學士學位學程，到社區進行防災教育宣導系列課程，教社區居民與幼兒園學生遇到災害怎麼辦。

中華民國紅十字會台灣省彰化縣支會會長黃信雄指出，彰化縣支會依照國際紅十字暨紅新月運動主軸深耕社區防災，提升第一線應變人員防救災技能。大葉大學消防學系、防災研究中心專業學者的投入，到花壇社區進行防災課程，讓居民熟悉各項生活周遭可隨時取用的防救災資源，整合民力組織、社區能量、政府部門、學術單位等力量，提升社區防災意識。



▲消防學程學生教小朋友著火如何翻滾。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

大葉大學消防安全學士學位學程主任陳宜清表示，有感於高等教育的社會責任，消防學程推動防災教育，學員年齡層分布從兩歲半一直到八十歲，師生們針對不同對象、年齡層、專業程度及教育層級來設計防災課程，包含「濃煙低姿避難」、「災害預防與應變的啟蒙」、「著火翻滾自己救」、「火警通報急先鋒」、「認識保命設備與操作」等，結合講述與實作，提升大眾對災害的熟悉及防災知識、災時避難動線、災後復原與緊急應變能力，各單位如有防災教育需求，歡迎跟學程聯絡。



▲消防學程學生教民眾遇到濃煙要低姿爬行避難。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

大葉大學消防學程助理教授周中祺說，推動防災深耕列車一方面希望做到幼小防災、家庭防災到社區防災，讓防災意識普及到家家戶戶，另一方面，讓消防學程的學生能夠做中學、教中學，同時善盡社會責任。



▲教導當遇到火災時，如何利用繩索逃生。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

持續推動科普防災在地化的莊英宏老師認為，從災害潛勢調查及人文、生活特性等多方構面考量，彰化地區具有得天獨厚的地理優勢，只需要熟悉並掌握社區資源與民力支援再搭配完善的教育訓練課程，當災害來臨時也能從容應對。



▲大葉大學消防學程助理教授周中祺說，推動防災深耕列車一方面希望做到幼小防災。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

消防學程三年級的洪郁嘉說，防災教育是非常難能可貴的服務機會，藉由一系列課程，讓社區長輩更認識災時如何應變，以及社區資源與支援、災前預防關鍵以及災後復原技巧等，共同創造更安全的美好環境。