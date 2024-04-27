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快訊／20萬人被震醒追直播！02：21規模6.1地震　全台20縣市猛搖

▲台灣地震監視頻道一度衝破20萬人同時在線。（圖／取自YT@台灣地震監視）
▲台灣地震監視頻道一度衝破20萬人同時在線。（圖／取自YT@台灣地震監視）

記者潘毅／綜合報導

深夜地牛又大翻身！據氣象署資料，這起地震芮氏規模6.1，震央位在北緯24.19度、東經121.68度，相對位置為花蓮縣府北北東方23.0公里，位於花蓮近海。震源深度24.9公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。全台共20縣市有感搖晃，Youtube台灣地震監視更一度衝破20萬人同時在線。

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▲許多民眾手機都收到國家級警報。（圖／取自NOWnews資料照）
▲本次地震，許多民眾手機都收到國家級警報。（圖／取自NOWnews資料照）
不少鄉民也紛紛驚呼「醒來第一時間就是打開直播」、「這次真的好大」、「被警報聲吵醒」、「這次先收到警報了」。

▲4月27日凌晨2時21分，花蓮發生「芮氏規模6.1」地震。（圖／中央氣象署）
▲4月27日凌晨2時21分，花蓮發生「芮氏規模6.1」地震。（圖／中央氣象署）


各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 3級
新竹市地區最大震度 3級
臺北市地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級

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