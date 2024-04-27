林叨囝仔七寶媽大翻車！3度道歉無法止血　臉書、IG深夜全關閉了

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復出之路才剛開始就翻車！七寶媽三度道歉社會大眾不買單
由於七寶媽過去爭議實在太多，好不容易度過去年，今年逐漸又復出開始直播團購、合作商案等等，形象慢慢的拉回正軌，沒想到因為一場直播，自己的失言造成極大的傷害，也讓社會大眾對她非常不諒解。以下是七寶媽的三度道歉進展：
第一次直播道歉：七寶媽Sydney表示：「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生，當下是因為沒有聽很清楚兒子講話的內容，所以無法及時制止他，之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進。」Sydney也說：「請大家繼續再給我們機會，我們會不斷地改進，真的很抱歉。」
第二次貼文道歉：七寶媽Sydney表示：「我要對於我跟孩子在直播間的對話，使用了不當的字眼和過於輕浮的語氣，對有不同需要的孩子以及家長、老師造成了傷害，真的很對不起，我深感抱歉。」Sydney表示：「我再一次向大家道歉，請原諒我的無知與傲慢，對不起。」
第三次深夜貼文致歉：七寶媽Sydney說：「因為自己的無知與偏見，對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對於輕蔑的態度感到非常抱歉，這樣的行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」Sydney強調：「道歉僅是改正錯誤的第一步，為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心，未來一定會更謹言慎行，將重心放在家庭及教育。」
不過即便七寶媽Sydney已經三度對社會大眾致歉，但大眾的怒火仍然不能平息，眼看三度道歉都無法止血，七寶媽也在昨天深夜將臉書、IG帳號全部都關閉，目前已經看不到「林叨囝仔七寶媽」的粉絲專頁，短短的復出之路都還沒坐穩，就再度跌落神壇。