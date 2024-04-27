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林叨囝仔七寶媽大翻車！3度道歉無法止血　臉書、IG深夜全關閉了

▲網紅「林叨囝仔七寶媽」Sydney近日在一場業配直播當中，提及「資源班」相關議題時，失言加上帶有恥笑的態度，引爆各界撻伐。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲網紅「林叨囝仔七寶媽」Sydney近日在一場業配直播當中，提及「資源班」相關議題時，失言加上帶有恥笑的態度，引爆各界撻伐。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅「林叨囝仔七寶媽」Sydney近日在一場業配直播當中，提及「資源班」相關議題時，失言加上帶有恥笑的態度，引爆各界撻伐，不僅第一時間遭到許多合作廠商切割，更有許多網紅、藝人都跳出來痛批七寶媽「真的很不善良」。然而儘管七寶媽Sydney先開直播致歉、二度文字道歉、三度貼文繼續道歉，但仍然不被網友買單，砲火過於猛烈，七寶媽已經在深夜關閉臉書粉專、IG等社群平台，相當於才復出沒多久，形象立刻又大翻車。

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回顧該起事件，網紅「林叨囝仔七寶媽」Sydney日前在直播時，有網友提問「小孩是否在資源班？」結果七寶媽先問兒子「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，後來又說「什麼資源班，太扯了」、「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」伴隨著笑聲，讓大批網友認為七寶媽在歧視資源班的同學，直播也直接被備份轉傳在社群，因而炎上。

▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
復出之路才剛開始就翻車！七寶媽三度道歉社會大眾不買單

由於七寶媽過去爭議實在太多，好不容易度過去年，今年逐漸又復出開始直播團購、合作商案等等，形象慢慢的拉回正軌，沒想到因為一場直播，自己的失言造成極大的傷害，也讓社會大眾對她非常不諒解。以下是七寶媽的三度道歉進展：

第一次直播道歉：七寶媽Sydney表示：「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生，當下是因為沒有聽很清楚兒子講話的內容，所以無法及時制止他，之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進。」Sydney也說：「請大家繼續再給我們機會，我們會不斷地改進，真的很抱歉。」

▲七寶媽Sydney針對遭質疑恥笑資源班的事件道歉。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）
▲七寶媽Sydney針對遭質疑恥笑資源班的事件三度道歉，仍然無法止血。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）
第二次貼文道歉：七寶媽Sydney表示：「我要對於我跟孩子在直播間的對話，使用了不當的字眼和過於輕浮的語氣，對有不同需要的孩子以及家長、老師造成了傷害，真的很對不起，我深感抱歉。」Sydney表示：「我再一次向大家道歉，請原諒我的無知與傲慢，對不起。」

第三次深夜貼文致歉：七寶媽Sydney說：「因為自己的無知與偏見，對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對於輕蔑的態度感到非常抱歉，這樣的行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」Sydney強調：「道歉僅是改正錯誤的第一步，為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心，未來一定會更謹言慎行，將重心放在家庭及教育。」

不過即便七寶媽Sydney已經三度對社會大眾致歉，但大眾的怒火仍然不能平息，眼看三度道歉都無法止血，七寶媽也在昨天深夜將臉書、IG帳號全部都關閉，目前已經看不到「林叨囝仔七寶媽」的粉絲專頁，短短的復出之路都還沒坐穩，就再度跌落神壇。

▲「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney臉書粉專消失。（圖／翻攝自臉書）
▲「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney臉書粉專消失。（圖／翻攝自臉書）

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