NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

烤狀猿餐飲集團歲末送暖　招待彰化家扶兒享用大餐

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/27 17:07
▲烤狀猿餐飲集團招待彰化家扶中心家扶兒享用大餐，溫暖家扶兒的心，家扶兒十分感謝烤狀猿餐飲集團的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）
▲烤狀猿餐飲集團招待彰化家扶中心家扶兒享用大餐，溫暖家扶兒的心，家扶兒十分感謝烤狀猿餐飲集團的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

今年已經步入尾聲，又是歲末的時刻，此時可說是餐飲業的旺季，但烤狀猿餐飲集團彰化金馬店抱持著回饋社會的精神，今（27）日招待彰化家扶中心20位家扶兒享用大餐，並送上小禮，讓家扶兒能夠「猿」夢、團聚在一起，也能夠帶著充足的力量迎接新年的到來。


▲烤狀猿餐飲集團招待彰化家扶中心家扶兒享用大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

單親的小緯媽媽一聽到這個聚餐消息，興奮的向社工表示，好久沒有帶兩個孩子出去吃飯了！平時想帶孩子們吃外面的餐廳一次就會花掉兩三天的餐費，幸好有這樣的機會，才能讓小緯、妹妹及媽媽能一起在寒冷的歲末、心中暖暖的享用大餐。


▲烤狀猿餐飲集團招待彰化家扶中心家扶兒享用大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

家扶兒因為鮮少有機會能夠到火烤吃到飽餐廳用餐，餐廳員工也細心的解說用餐的方式及使用炭火的注意事項，讓家扶兒能夠學習各種肉品適當的燒烤時間，對家扶兒是很棒的體驗，家扶兒們都認真聆聽，無不想好好把握這次能夠大快朵頤的機會。

烤狀猿餐飲集團的協理陳明興與家扶中心副督導林彥志，也一同到現場陪伴家扶兒，餐廳員工也陪伴著家扶兒用餐、和家扶兒聊天，家扶兒們彼此也熱絡的談話，像是家人般的團聚，餐廳看見家扶兒們幸福的吃著餐點，也被孩子們幸福的模樣給感染，現場氣氛溫馨不已。


▲家扶兒十分感謝烤狀猿餐飲集團的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

家扶中心主任王震光，非常感謝烤狀猿餐飲集團能夠舉辦這次的歲末送暖——「猿」夢大餐活動，透過行動關懷弱勢家庭，溫暖家扶兒的心。家扶兒代表將感謝卡致贈給烤狀猿集團的叔叔阿姨，感謝烤狀猿餐飲集團的愛心。


▲家扶兒十分感謝烤狀猿餐飲集團的愛心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

王震光期盼能夠讓更多人看見家扶兒的需要，一同加入扶幼的行列，邀請大眾響應家扶基金會「無窮世代－掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」募款活動，透過小小的愛心、陪伴家扶兒健康成長。

關鍵字彰化縣家扶兒燒烤弱勢家庭
基隆街頭籃球新戰場　新球場將完工穿纖體衣提高代謝率　睡覺也會瘦

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan