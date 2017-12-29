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影／明道大學校務評鑑全壘打　用心辦學獲肯定

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 08:00
▲明道大學建校17年來兢兢業業、用心辦學，以學生為本位。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）
▲明道大學建校17年來兢兢業業、用心辦學，以學生為本位。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會，辦理106年度上半年第二周期大學校院校務評鑑，評鑑結果正式公布，明道大學在校務治理與經營、校務資源與支持系統、辦學成效、自我改善與永續發展四個評鑑項目，全數獲得通過佳績。受評的13所學校中，僅5校全數通過；如此好消息傳回學校，校長郭秋勳28日分享喜訊時，一再感謝全校教職員生共同的努力。


▲明道大學注重教學品質，聘請金牌老師和打造設備完善的教室。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

郭秋勳表示，明道大學建校17年來兢兢業業、用心辦學，以學生為本位，發展學生基本素養及核心能力，不論是在創新教學或是學生實習就業輔導上，都積極規畫頗具成效。尤其明道大學定位為「產學型大學」後，推動全校學生全年企業實習。


▲明道大學重視學生學習，推動全校全年企業實習，畢業即就業。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

在此次評鑑結果中，委員多給予肯定。明道大學在105年陸續得到教育部教學增能計畫、教學創新試辦計畫和新南向計畫及農委會的培育青農-農業公費專班各項補助。郭秋勳說，好消息一波接一波，再再顯示明道大學優良的辦學績效。


▲明道大學以學生為本，本著教育的愛與關懷讓學生樂在學習。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

郭秋勳指出，明道大學今年與陸軍十軍團簽訂策略聯盟，本著支持國軍募兵制、提供官兵便利學習的想法，及在部隊主官大力支持下，結合明道大學的教學特色與優良師資，運用夜間、部隊演訓任務的空檔，規劃官兵所需的課程，引起熱烈的迴響。


▲明道大學整合研發資源，產學合作成功案例斐然。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

根據高教評鑑中心評鑑結果顯示，這次共有13所受評學校，有5校在4個評鑑項目全數通過評鑑，明道大學就是其中之一。高教評鑑中心表示，四個項目全數通過的受評學校，表示該學校在教學資源投入與支持教師上表現較佳，重視學生學習成效及資訊公開，並願意提供教師及學生良好的學習環境與機會，評鑑的結果也將提供未來考生及家長選校參考。


▲明道大學積極擴展海外市場，提升國際競爭力。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

關鍵字校務評鑑明道大學產學合作
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