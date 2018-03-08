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政治

政院拍板刑法修正案　劉邦友案取消追訴期

記者林仕祥／台北報導2018/03/08 14:18
▲法務部長邱太三表示，未來犯罪最重本刑為死刑、無期徒刑、10 年以上有期徒刑，且發生死亡結果者，取消追訴期。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.8）
▲法務部長邱太三表示，未來犯罪最重本刑為死刑、無期徒刑、10 年以上有期徒刑，且發生死亡結果者，取消追訴期。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.8）

行政院今（8）日將刑法部分條文修正草案送請立法院審議，草案明定，未來犯罪最重本刑為死刑、無期徒刑、10 年以上有期徒刑，且發生死亡結果者，取消追訴期，未來立院通過草案後，轟動全台的劉邦友案、彭婉如案都將適用新法，兇手只要被抓到，都必須接受法律制裁。

法務部長邱太三表示，這次刑法修正，是希望能與時俱進，回應社會關注的一些事項，並和世界接軌，主要有以下幾個重點，第一是落實任何人不得保有犯罪所得的原則，因為法務部兩年前修法，雖然擴大沒收對象，不只是犯罪行為人，連第三者如果取得犯罪所得和工具，都要沒收，但運作至今發現，如果判決後才發現犯罪行為人或第三者擁有犯罪工具或所得，竟不得宣告沒收，因此這次修法補上這塊漏洞。

再來是追訴權時效問題，如果未來犯罪最重本刑為死刑、無期徒刑、10 年以上有期徒刑，且發生死亡結果者，追訴權將不受限制，「這是參考德國、日本等相關國家的規定」。目前來看，民國 85 年發生的劉邦友命案，以及彭婉如命案都能適用新法，永遠都可追訴。

在侵害生命和身體的部分，法務部也依照罪責相當原則和量刑的彈性做了調整，尤其國人關切的凌虐幼童罪，目前只有單純處罰有期徒刑 7 年以下，如果致死，則依傷害致死罪處罰。這次修法增訂凌虐幼童致死罪、致重傷結果加重犯這樣的罪名，以保障幼童生命和身體法益。此外，由於過去許多案例，發現有幼童屍體時，都是在案發時間很久之後，因此也適用不受追訴權時效這一新規定。

至於殺害直系血親尊親屬部分，現行法律規定，只要犯殺人罪都是死刑、無期徒刑、10 年以上有期徒刑，但基於倫理文化，殺害直系血親尊親屬都被判死刑或是無期徒刑，但台灣社會多年來變化，許多家庭問題變得很複雜，有些犯罪行為人是因為長期受虐、或不得已因素才殺害血親，這些人被判死刑或無期可能太重，將來這些特殊情況，由法官針對個案決定，最少判 15 年有期徒刑即可，不用判死刑或無期徒刑。

行政院院長賴清德在院會時表示，本次修正是強力回應社會的期待，請法務部與司法院及立法院溝通協調，早日完成修法程序。

關鍵字刑法劉邦友邱太三彭婉如凌虐幼童致死罪
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