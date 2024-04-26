7寶媽笑資源班！懺悔影片1句話又惹議 網紅林萱：該對妳孩子道歉
網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney 24日開直播介紹童書業配，聊到唸資源班的學生時，不但沒有糾正兒子失言，還跟著放聲大笑，甚至脫口「什麼資源班啊？太扯了！」被罵翻後昨（25）日公開道歉，不過一句「沒聽清楚兒子的話」被認為是推卸責任，親子部落客林萱直言：「妳更該對妳的孩子道歉！」
記者楊穎軒／綜合報導
Sydney在直播中被問兒子是否就讀資源班，轉頭笑問兒子：「請問你在資源班嗎？我怎麼都不知道？」孩子童言童語說：「不可能，我那麼聰明。」Sydney一聽放聲笑喊：「什麼資源班啊？太扯了！」事後落寞致歉：「當下我沒聽清楚兒子的話，所以也沒有制止他，接下來對他的教育我會更加努力，會繼續改進，希望大家給我們機會。」
看完Sydney的道歉影片，親子、健身網紅林萱忍不住留言，提醒Sydney「希望妳能多重視妳的小孩的感受」，指對方看似悔過卻是把錯推給孩子，因為直播中Sydney聽完兒子的發言後，還清楚回應，並反問孩子班上有沒有其他資源班的同學，有正當判斷力的人都聽得出來是事實。
林萱說：「經營粉專不容易，養育孩子也不容易，即使之前有諸多爭議，我還是願意相信妳是一個善良並在持續學習的人，但是看完這個短短三分鐘的道歉影片，我希望妳能好好的思考，人生中對妳真正重要的事是什麼？我認為妳不只該向社會大眾道歉，妳更該對你的孩子道歉。」
網友留言撻伐：「還把錯推給小孩真的是很扯」、「昨晚的道歉直播裡說會好好教育孩子，看來都是把責任推給孩子，最該被教育的應該是妳才對」、「好了好了...可以包包收起來關一關了」、「道歉的直播完全是把未成年兒子拿來當道歉擋箭牌？簡直莫名其妙」、「絕不會姑息原諒妳！」
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