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7寶媽Sydney一聽「讀資源班」放聲大笑！作家痛罵：不善良到極點

▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」7寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney近日開直播介紹業配，提及唸資源班的學生時大笑不止，還脫口「什麼資源班啊？太扯了！」引發輿論譁然，眾多網紅群起撻伐，作家「凱薩琳・孔」痛罵：「不善良到極點！」

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Sydney 24日在直播中介紹網路書店，看到一則留言問她兒子是不是資源班的學生，她轉頭笑問兒子：「請問你在資源班嗎？我怎麼都不知道？你在資源班嗎？」並把兒子拉到鏡頭內，孩子童言童語說：「不可能，我那麼聰明。」Sydney一聽放聲笑喊：「什麼資源班啊？太扯了！」

▲Sydney聊起資源班語氣、態度輕浮，被質疑歧視資源班學生。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲▼Sydney聊起資源班語氣、態度輕浮，被質疑歧視資源班學生。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲▼Sydney聊起資源班語氣、態度輕浮，被質疑歧視資源班學生。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
接著，Sydney問兒子：「你們班有人在資源班嗎？」小孩回答：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童。」Sydney聽完又哈哈大笑，對此，律師李怡貞發文，透露自己一位朋友曾經讀過資源班，「人家住的房子比我大、買的包比我多，重點是，我還是他的律師，聽命幫他辦事。」

▲Sydney提及資源班多次笑出聲。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney提及資源班多次笑出聲。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」怒批Sydney：「不善良到極點！這些垃圾網紅，拜託都讓她們徹底消失好嗎？」醫師李韋辛痛批：「這就是林叨囝仔一家人的水準！本來以為是只有父母可惡，原來小孩也已經被汙染到如此，然後父母沒有指正小孩的歧視，竟然跟著訕笑。」

面對排山倒海的批判聲浪，Sydney昨（25）日深夜開直播道歉，針對自己和兒子提及資源班時的回答方式，如果讓任何一個人感到不舒服、被冒犯或受傷，她感到很抱歉，「雖然道歉沒辦法彌補任何事情...但還是要跟大家道歉，當下我沒聽清楚兒子的話，所以也沒有制止他，接下來對他的教育我會更加努力，會繼續改進，希望大家給我們機會。」

▲Sydney為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
Sydney強調：「嚴正跟大家說我沒有歧視或輕蔑、藐視無論是資源班的學生或需要個別輔導的學生，完全沒有這樣的意思，當下可能我的笑聲或兒子的用語有不妥當之處，在這邊跟大家說對不起！」

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