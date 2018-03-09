新北實物銀行邁入第8年　累計捐款物資13億元

新北市「幸福滿屋-實物銀行」開辦邁入第8年，募集約13億元的金錢與各項物資，造福超過210萬人次。新北市政府今(9)天舉辦感恩會，由市長朱立倫頒發感謝狀，表揚支持的企業、宗教、公益團體及個人，他感謝各界的愛心，讓新北市的小孩不再飢餓，老人不再孤單。

新北市「幸福滿屋-實物銀行」結合各界社會團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，有資源回收的阿媽省吃儉用捐贈復康巴士，企業廠商捐贈尿片、五穀粉甚至馬桶、衛浴設備，還有小朋友剪掉秀髮製作成假髮捐給罹癌病童，更有無名氏連續捐贈8年共1億5千萬元，今年捐贈的2千萬元首創成立「新北敬老眼鏡行」，免費替長輩驗光配老花眼鏡。