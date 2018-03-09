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新北實物銀行邁入第8年　累計捐款物資13億元

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/09 20:06
▲新北市長朱立倫頒發感謝狀，表揚支持實物銀行的企業、宗教、公益團體及個人。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.09）
▲新北市長朱立倫頒發感謝狀，表揚支持實物銀行的企業、宗教、公益團體及個人。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.09）

新北市「幸福滿屋-實物銀行」開辦邁入第8年，募集約13億元的金錢與各項物資，造福超過210萬人次。新北市政府今(9)天舉辦感恩會，由市長朱立倫頒發感謝狀，表揚支持的企業、宗教、公益團體及個人，他感謝各界的愛心，讓新北市的小孩不再飢餓，老人不再孤單。

新北市「幸福滿屋-實物銀行」結合各界社會團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，有資源回收的阿媽省吃儉用捐贈復康巴士，企業廠商捐贈尿片、五穀粉甚至馬桶、衛浴設備，還有小朋友剪掉秀髮製作成假髮捐給罹癌病童，更有無名氏連續捐贈8年共1億5千萬元，今年捐贈的2千萬元首創成立「新北敬老眼鏡行」，免費替長輩驗光配老花眼鏡。

世豐鋼鐵金屬公司董事長李文昌分享捐贈感言，他說在事業有成後想行善，但是打電話詢問是否需要鐵器金屬製品免費修繕時，卻被當成詐騙集團立即掛上電話，一度讓他非常氣餒，所幸新北市實物銀行提供了管道，讓他有機會提供急難救助金、二手家具、輔具、小家電，甚至幫弱勢民眾修繕等，累計服務上百個案。

朱立倫表示，新北實物銀行是全台第一也是唯一公辦公營，至今仍持續辦理的實物銀行，有別於民間或是其他縣市多半是以「食」物為主的食物銀行，新北市的「實」物銀行包含食、衣、住、行、育、樂等各生活層面，讓孩子不再飢餓、老人不再孤獨、弱勢受到幫助，也讓社會每個角落都充滿了愛。

新北市社會局指出，實物銀行開辦至今已超過2800個捐贈單位次數，捐贈的項目包羅萬象，超過500項物資，滿足民眾多元的需求，藉由實物銀行的平台將物資輸送給弱勢家戶，穩定其基本生活所需。

關鍵字實物銀行朱立倫二手家具
贈桂花及樹蘭樹苗 人龍排隊秒殺環科大餐飲廚藝系　遵傳統拜師禮儀

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