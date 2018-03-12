挾龐大用戶基礎 臉書正式進軍國內拍賣市場

在台灣競爭越趨激烈的拍賣市場中，又再加入具龐大用戶基礎的 Facebook 了，Facebook 今 (12) 日宣布，正式在台推出 Marketplace(拍賣市集) 功能，要提供用戶更安心與便利的拍賣交易環境。

雖說 Facebook 不同於國內其他拍賣平台均以拍賣本身為出發點，而是透過其社群力量，協助用戶做更便利的拍賣交易，但其挾著龐大的社群用戶基礎，加上其社團平台上本來就相當熱絡的買賣交易，未來可能會對目前既有的國內拍賣平台造成一定程度的影響與衝擊。

Facebook 的 Marketplace 功能早在 2016 年就已推出，台灣則進入最近一波開放名單中，正式加入該項功能，Facebook 表示，每月有 5.5 億人在 Facebook 社團上進行買賣行為，Marketplace 功能推出的目的，就是要讓用戶以更簡單的方式進行買賣，目前 Marketplace 已在全球 64 個國家上線。