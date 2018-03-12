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挾龐大用戶基礎 臉書正式進軍國內拍賣市場

鉅亨網2018/03/12 18:38
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在台灣競爭越趨激烈的拍賣市場中，又再加入具龐大用戶基礎的 Facebook 了，Facebook 今 (12) 日宣布，正式在台推出 Marketplace(拍賣市集) 功能，要提供用戶更安心與便利的拍賣交易環境。

雖說 Facebook 不同於國內其他拍賣平台均以拍賣本身為出發點，而是透過其社群力量，協助用戶做更便利的拍賣交易，但其挾著龐大的社群用戶基礎，加上其社團平台上本來就相當熱絡的買賣交易，未來可能會對目前既有的國內拍賣平台造成一定程度的影響與衝擊。

Facebook 的 Marketplace 功能早在 2016 年就已推出，台灣則進入最近一波開放名單中，正式加入該項功能，Facebook 表示，每月有 5.5 億人在 Facebook 社團上進行買賣行為，Marketplace 功能推出的目的，就是要讓用戶以更簡單的方式進行買賣，目前 Marketplace 已在全球 64 個國家上線。

Facebook 表示，販賣商品的步驟相當簡單，只要拍照上傳、簡單描述商品、進行定價，就可成功將商品上架，上架後的商品會出現在所有搜尋該地區的用戶頁面上，供用戶選購，賣家也可以同時在 Marketplace 與另一個買賣社團上架商品。

在用戶決定購買物品後，可直接從 Marketplace 傳送訊息給賣家，表達購買意願並出價，後續便可透過雙方同意的任何方式討論購買細節，不過，Facebook 強調，在 Marketplace 上任何支付款項與出貨運送的細節，是由買賣雙方自行決定的，Facebook 不介入其中的物流與金流服務。

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關鍵字拍賣功能facebookmarketplace市集臉書交易headline
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