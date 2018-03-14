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魏明谷前往成功嶺　探視入營服役彰化役男

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/14 20:46
▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）
▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

為了解彰化子弟兵服役現狀及入營適應情形，彰化縣長魏明谷14日下午由縣府民政處副處長邱錦模、彰化軍人服務站長高志強等陪同，前往成功嶺探視陸軍第0071梯次入營服役役男203人、成功嶺替代役訓練班探視第188梯次一般替代役69人，受到陸軍第十軍團政戰副主任汪炳宏上校、旅長李發忠上校、內政部役政署長龔昶仁以及役男熱情歡迎。魏明谷致贈慰問金及每人餐點一份，並勉勵役男融入團體生活，培養群性，為將來投入社會做好準備，也囑咐役男天氣時冷時熱，留意身體健康。


▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

魏明谷表示，他來這裡最主要是關心彰化縣籍的子弟兵，來看看大家的生活，如果家庭有狀況需要協助都可以向鄉鎮公所反映，鄉鎮公所也會與縣府聯繫，讓大家能夠安心在此接受新兵訓練，退役以後就能做自己的事、追求自己的理想。


▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

魏明谷指出，彰化縣目前發展風力發電及太陽能光電，風力發電裝置容量是全國第一，彰化外海是全台灣最淺的海域，海深不到50公尺，且日照充足，所以太陽光電裝置容量目前是全國第三，但成長率則是全國第一，相信未來太陽光電的裝置容量一定可以成為全國第一。


▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

魏明谷說，發展太陽能可以減少空汙，減緩地球溫室效應，這也是世界趨勢，彰化縣發展綠能以後，將增加縣府的稅收，並藉由綠能稅收，一半做福利、一半做交通建設，彰化的福利會越來越好。此外，縣府也積極建構「三橫三縱、三鐵三橋」，打造30分鐘生活圈，也就是縣內任何一個點在30分鐘之內都能到達，而彰化市鐵路高架化也已定案。


▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視彰化子弟兵服役現狀，關心入營適應情形，並致贈慰問金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

魏明谷也叮嚀役男，若有任何困難或疑惑，要向部隊裡的幹部或服勤單位的長官反映，以協助解決問題，縣府也會透過鄉鎮公所與村里幹事關心大家的家庭狀況，讓役男無後顧之憂，專心服役。

關鍵字成功嶺魏明谷陸軍第十軍團
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