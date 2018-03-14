影／被遺棄及背叛　張明達：擁抱群眾　年底不缺席

對黨內初選的民調過程認為有疑義的張明達，獲知黨中央正式提名翁章梁代表民進黨參選嘉義縣長後，今(14)日下午4點，在議員黃嫈珺、曾亮哲、戴光宗、蔡鼎三、陳柏齡及劉敬祥鄉長、黃榮利市長、林清根鄉長、黃麗貞總幹事等人的陪同下召開記者會，以「我會繼續擁抱群眾」為題召開記者會。張明達指出，初選發生抺黑、民調干擾電話等傷害黨形象的選舉操弄手段，也因而造成初選失利，除了正式向黨中央檢舉對手，也在神明前發下「遭天譴及絕子絕孫」的毒誓自清，也強烈要求中央在真相不明及檢舉內容調查未明之前，不得正式提名翁章梁，以符合程序正義。

民進黨中央黨部今(14)日中執會，討論嘉義縣等4縣市首長提名案，通過提名前農委會副主委翁章梁正式代表民進黨參選2018年的嘉義縣長。參與初選的嘉義縣議會張明達議長曾在初選公布時對初選過程提出質疑，並未得到黨中央的回覆，且得知支持者在初選結束後，遭到對手陣營的秋後算帳，心中大感失望，下午4點召開記者會表示「將繼續擁抱群眾」。

張明達指出，絕對無法接受與理解，黨中央執意提名，只能表達「失望、失望再失望」的心境；當初蔡英文選總統、張花冠選縣長及陳明文選縣長及立委，都是全力相挺，如今讓自己有被遺棄及背叛的感覺，雖感遺憾，但仍將會展望未來，繼續前進。

張明達說，自己是懂得感恩的人，無法容忍支持者被秋後算帳，這是責任問題，社會大眾也在關注，絕對不能委曲求全，無法容忍這種「軟土深掘」的行徑，欺人太甚。

張明達特提嚴正聲明，民意最重要，普選與電話民調的本質不同，九合一選舉，絕對不會缺席，將展開「嘉義行腳」，深入基層拜訪支持者，繼續擁抱群眾，邁向嘉義進步的路線。

至於記者問到，是否脫黨參選縣長，張明達並未正面回應，也即先行離開記者會場。

獲知正式提名代表民進黨參選嘉義縣長的翁章梁，也以「團結是我的責任，勝選是我們的目標」為題表示，這是責任的開始，經過激烈初選，確定提名後，將致力整合、團結黨內力量，民進黨在嘉義縣沒有分裂的本錢，選後會盡最大責任與誠意來團結大家，為民進黨繼續守護嘉義縣，贏得最後勝選。