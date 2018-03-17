地方萬花筒》影／五文昌帝君加持　「追分成功書籤」搶手

時序又進入「考」季，適逢文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟、慶安宮17日聯合舉辦文昌帝君聖誕祝壽慶典，市長邱建富在慶安宮發放由文昌帝君加持過的「追分成功書籤」，由於限量僅1000組，又是首度有兩個宮廟的文昌帝君「合體」加持，吸引爆滿考生、家長排隊領取，盛況空前。

目前進行修復中的彰邑關帝廟將臨時行宮設在位於永樂街的慶安宮，二間宮廟同時都有奉祀文昌帝君，由於19日就是文昌帝君的「生日」，市公所寺廟室提前於17日別開生面為二宮廟的文昌帝君聯合舉行隆重的「文昌帝君聖誕祝壽慶典」。



▲市長邱建富發放由文昌帝君加持過的「追分成功書籤」給民眾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

慶典活動的焦點為，由於廟方準備了限量1000組、由五文昌帝君加持過的「追分成功書籤」（含勵志文），吸引了逾千名的信眾與學子排隊前往領取，也讓文昌帝君聖誕祝壽慶典的活動達到最高潮。



▲彰化市關帝廟、慶安宮聯合舉辦文昌帝君聖誕祝壽慶典，排隊領取追分成功書籤的民眾大排長龍蔚為盛況。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰邑關帝廟供奉了與讀書相關的五文昌帝君，只要來這裡一次就求到「5尊神明」庇佑考運！每逢文昌帝君聖誕，必湧入大批考生與家長前往參拜，去年人潮更從廟埕排到民族路、民權市場、中正路，人龍綿延2公里，讓人記憶猶新。



▲市長邱建富發放由文昌帝君加持過的「追分成功書籤」給民眾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

17日上午10時舉行的祝壽慶典，廟方以鮮花、水果、包糕粽（包高中）、壽桃、壽麵及財帛等十獻禮，向關帝廟及慶安宮二間廟供奉的文昌帝君祝壽，在場還有彰化縣議員、市民代表及里長等人一起陪獻。



▲彰化市關帝廟、慶安宮聯合舉辦文昌帝君聖誕祝壽慶典，排隊領取追分成功書籤的民眾大排長龍蔚為盛況。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

彰化市長兼寺廟管理人邱建富以「書中乾坤大、筆下天地寬、讀書破萬卷、落筆超群英」勵志文來勉勵在場學子。並在慶典結束後，將印有勵志文的竹製「追分成功書籤」由五文昌帝君加持後，分送給前來參拜的學子及考生。



▲限量版的五文昌帝君加持過的追分成功書籤組被索取一空。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

現場另有「文昌帝君開運賜福」活動，考生紛紛帶著准考證影本、課本、書包等讀書用品，前來蓋文昌靈印求文昌符；廟方更貼心的為學子及考生，準備「包高中（包糕粽）」、文昌金等，參拜文昌帝君必備的供品，兼任寺廟管理人的邱建富期許所有的考生都能考試順利、高中金榜。