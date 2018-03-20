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黑騎士救美？純情男買5萬元遊戲點數給援交妹

記者鄧力軍／台中報導2018/03/20 14:46
▲純情男子讓警員看他與援交妹的對話內容，員警斬釘截鐵表示是詐騙集團，阻卻男子再匯5萬元點數。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.20)
▲純情男子讓警員看他與援交妹的對話內容，員警斬釘截鐵表示是詐騙集團，阻卻男子再匯5萬元點數。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.20)

李姓多情漢接獲女子「曉萌」的援交line，「曉萌」傾吐苦水後李男就傳了5千元遊戲點數給對方，詎料對方食髓知味再佯稱受「公司」控制，若達不到業績就會受到凌虐，李男就再至超商準備購買5萬元點數給對方；警方接獲超商店員反映可能有詐騙案，前往了解果然是詐騙，及時阻止李男再做傻事。

10日深夜，第二分局永興所警方接獲超商店員報案電話，表示有一男子大手筆要以5萬元現金全部拿來買遊戲點數，店員直覺有異所以向警方求助。員警到場，該李姓民眾(82年次)支支吾吾，不敢向警方說明，超商大夜班店員鼓勵李男：「你直接講沒關係啦，那個沒什麼好害羞的！」李男才向警方含糊提到，自己因為想幫忙一名女子，已經買了新台幣5,000元的遊戲點數，而且拍序號傳給對方，還給警方看他和女子的聊天紀錄。

警員楊忠諺立刻判斷這是詐騙集團的老梗，並以自己的辦案經驗問李男：「咩啊嘛？妹子？她是不是說她背後有高層？約出去要點數了是不是？」李男這才恍然大悟發現自己上了詐騙集團的當。經由店員提醒，李男由警方陪同到剛才買點數的超商，想要刷退被騙的點數；無奈李男已把遊戲序號傳給對方，點數早已被兌換。而後李男及報案的超商店員都隨同警方返所製作筆錄。

李男表示有暱稱「曉萌」的女子以LINE主動聯繫他，詢問是否需要援交？遭李男拒絕後，「曉萌」便說她遭到公司虐待，甚至傳自己肢體受虐的照片給李男；「曉萌」表示，需要5,000元遊戲點數拍照傳給她，讓她業績「達標」才不會受虐！詐騙集團假扮援交妹，以苦肉計利用李男的同情心，騙了新台幣5,000元後又食髓知味，打電話要求李男再買5萬元點數！還好熱心店員幫忙點醒及警方的當頭棒喝，聯手攔截李男辛苦存下的血汗錢。
 

關鍵字援交遊戲點數
數位採證　分析犯罪軌跡全部露北台首長會議3月29日基隆登場

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