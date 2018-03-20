黑騎士救美？純情男買5萬元遊戲點數給援交妹

李姓多情漢接獲女子「曉萌」的援交line，「曉萌」傾吐苦水後李男就傳了5千元遊戲點數給對方，詎料對方食髓知味再佯稱受「公司」控制，若達不到業績就會受到凌虐，李男就再至超商準備購買5萬元點數給對方；警方接獲超商店員反映可能有詐騙案，前往了解果然是詐騙，及時阻止李男再做傻事。

10日深夜，第二分局永興所警方接獲超商店員報案電話，表示有一男子大手筆要以5萬元現金全部拿來買遊戲點數，店員直覺有異所以向警方求助。員警到場，該李姓民眾(82年次)支支吾吾，不敢向警方說明，超商大夜班店員鼓勵李男：「你直接講沒關係啦，那個沒什麼好害羞的！」李男才向警方含糊提到，自己因為想幫忙一名女子，已經買了新台幣5,000元的遊戲點數，而且拍序號傳給對方，還給警方看他和女子的聊天紀錄。