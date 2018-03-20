影／黃國倫氣到腎結石發作　寇乃馨怒轟：每個人都是兇手

黃國倫為此事，好幾天睡不好，寇乃馨解釋：「我們夫妻不是很難搞的藝人，很樂意與媒體為善，但前提是，真實發生的事，你們寫都OK，但如果沒有發生的事就不能寫，這叫做扭曲。」寇乃馨透露，到目前為止，情況相當嚴重，而後黃國倫表示，「當初是為了音樂做訪談，還聊到半夜。」系列專訪做了3篇，但此篇涉及女歌手的部分，經過設計、誇大，導致事態嚴重。

黃國倫日前接受訪問時，爆出過去擔任唱片製作人時，曾背著老婆寇乃馨與女歌手曖昧，引起熱議。黃國倫與寇乃馨今（20）日現身澄清，寇乃馨透露，「這兩天國倫氣壞了，他很久沒發作腎結石，這兩天發作，真的氣到了，我爸媽也打電話表示非常擔心，對我們來說有一些事是底線，包括家人、信仰、夫妻信任度」，言談之間透露受到許多親友關心。



▲黃國倫、寇乃馨出面澄清。（圖／記者林柏年攝，2018.03.20）

寇乃馨當場念出誇大不實的標題，顯見怒氣未消。黃國倫夫妻倆表示，知道現在媒體需要辛辣的標題，但沒有一個人向他們求證，寇乃馨直言：「你們看過《東方謀殺案》嗎？你們每個人都是兇手。」更說不知道明天醒來，標題又會變成什麼樣，「以後黃國倫身上就會背負『黃國倫精神出軌香港女歌手，寇乃馨不知情』的標籤。」

黃國倫表示：「我們拒絕消費夫妻的感情，來增加媒體的點擊率。」也澄清該篇內容寫得像瓊瑤小說，明明是很簡單的事，卻被移花接木成很荒謬的故事。黃國倫表示，發生該事件時，寇乃馨根本還沒出現在他的生命中，這樣寫根本就是時空錯亂。寇乃馨強調，夫妻倆是完全透明化準則，「我們從來不對對方說謊，連做什麼夢都會講，這些是我本來就都知道，絕對沒有瞞著我的事情。」



▲黃國倫、寇乃馨出面澄清。（圖／記者林柏年攝，2018.03.20）

黃國倫也再次重述故事，事實上，是該位女歌手有感情狀況出現，影響兩人工作，沒想到在黃國倫勸該女子不要去見男友後，女子竟開始對他撒嬌、還會等他下班，黃國倫笑說：「報導寫說我對她產生情愫，這是顛倒過來。」所以才會說錄音室是很容易產生情愫的地方，並非像報導所言那般曖昧。



▲黃國倫、寇乃馨出面澄清。（圖／記者林柏年攝，2018.03.20）