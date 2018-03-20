影／24日起彰化兒童玩很大　八大主題館歡迎來體驗

「彰化兒童玩很大」玩出愛與教育力！兒童節即將到來，彰化縣政府從24日起到4月4日，舉辦為期12天6場「彰化兒童玩很大」系列活動，宣傳會由縣立青少年管弦樂團暨縣立兒童弦樂團聯合演出揭開序幕，副縣長林明裕邀請親子一起參與。

107年度「幸福家庭．兒童嘉年華」─「彰化兒童玩很大」系列活動宣傳會，20日在縣府中庭舉行，活潑可愛的中山國小附設幼兒園與首度登場的吉祥物「旺得福」唱跳「彰化兒童玩很大」主題曲「彰化囝仔旺得福」，為彰化兒童節系列活動暖場。



▲彰化縣政府從24日起到4月4日，舉辦為期12天6場「彰化兒童玩很大」系列活動，副縣長林明裕邀請親子一起來「玩很大」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

林明裕表示，今年彰化有個非常歡樂的兒童節，讓兒童可以「玩很大」，從3月24日模範兒童表揚開始，縣府用心規畫活動，集結了許多人力，舉辦一連串兒童節系列活動，尤其主場活動是3月31日、4月1日在彰化體育場有「彰化兒童玩很大」兒童探索樂園，現場有科技自造館、書福悅讀館、環境教育館等八大主題館，邀請全縣小朋友來這裡體驗。



▲彰化縣政府從24日起到4月4日，舉辦為期12天6場「彰化兒童玩很大」系列活動，副縣長林明裕邀請親子一起來「玩很大」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

這6場活動，內容包含3月24日模範兒童表揚活動在田中國小舉行；3月26日至4月9日的「鐵道文物展暨全國中小學優異書法作品展」在靜修國小舉行；3月31日至4月1日「彰化兒童玩很大」兒童探索樂園及「星光劇院」，分別在彰化縣立體育場及彰化演藝廳舉行。



▲彰化縣政府從24日起到4月4日，舉辦為期12天6場「彰化兒童玩很大」系列活動，副縣長林明裕邀請親子一起來「玩很大」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

林明裕說，「彰化兒童玩很大」系列活動豐富精緻、精彩可期，適合涵養兒童個體主動、積極、正向的人生觀，協助智慧世代創新卓越的發展。歡迎全縣民眾及學校師生，大手牽小手，一起前往參加，充分感受彰化BIG教育共榮共享的教育成果。