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中部地區後備指揮部講習　傳承後服工作經驗

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/20 20:50
▲中部地區後備指揮部彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，藉此傳承工作經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）
▲中部地區後備指揮部彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，藉此傳承工作經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

為強化輔導中心新任主任、副主任與秘書工作經驗，以及奠定各縣市甫接動員連絡官之實務基礎，20日中部地區後備指揮部，於彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，共計69員參加，講習由後備指揮部政戰主任簡士偉少將主持，場面討論豐富且熱絡。


▲中部地區後備指揮部彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，藉此傳承工作經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

活動除由後備指揮部組訓科長洪上校，以及保防官呂中校，分別就實務工作及指導要領實施報告；另外，也特別安排彰化縣埤頭鄉輔導中心主任黃炯發，就輔導中心15年資深經驗實施分享，藉此傳承工作經驗。


▲中部地區後備指揮部彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，藉此傳承工作經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

簡士偉表示，肯定動員連絡官及各級輔導幹部平時深耕基層的辛勞與付出，更期勉在場全體幹部，秉持服務熱忱，持續努力投入國軍人才招募以及後備軍人服務工作，推展全民國防，達到厚植動員能量，確保國家戰力。


▲中部地區後備指揮部彰化縣後指部龍泉營區辦理新任主副秘暨聯絡官講習，藉此傳承工作經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

於綜合座談中，簡士偉除對輔導幹部所提出之問題殷切垂詢外，並立即要求各承辦人員針對各項問題予以答覆，讓與會人員更給予高度肯定，並且期許能在動員整備及人才招募的工作上持續精進，才能使全民國防觀念根深蒂固，讓民主憲政在堅實穩固的國防保護下永續發展，以確實維護國家安全。

關鍵字龍泉營區後備指揮部
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