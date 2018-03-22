NBA／騎士主場優勢再勝暴龍　詹皇飆35分17助攻

儘管騎士主帥Tyronn Lue預計因病缺席一周，但大將Kevin Love終於傷癒歸隊增添一大利多，今(22)日在主場對決東區第一的暴龍，雖一度落後達15分，最終仍靠著先發5虎的好表現，及「小皇帝」LeBron James轟下35分7籃板17助攻的驚人數據，助騎士以132:129笑納三連勝。

騎士過去在主場對戰暴龍的比賽8勝僅1負﹐擁有絕對的主場優勢，不過今天第二節卻遭遇亂流，反倒被攻下22:41的攻勢，半場以64:79落後，易籃過後，騎士終於找回外線手感，飆進5記三分球瘋狂追分，以1分落後進入決勝節。