吳鳳罕動怒「來台灣17年沒遇過這麼壞的人」！痛訴4年心血全被偷
土耳其籍男星吳鳳來台發展17年，與台灣妻Rynne育有2女，並共同創業進口土耳其商品。不過，吳鳳卻在日前拍片控訴，他獨家代理並推廣4年的土耳其某牌果汁，竟被某間台灣代理商放到通路上販售，且還打著他的名義宣傳，讓他氣憤又傷心直呼「來台灣17年第一次遇到這麼壞的人，把我們創業4年的努力這樣偷走！」
記者賴禹妡／綜合報導
吳鳳4年前與老婆一起創業，專門將土耳其高品質商品引進台灣，其中就包含一款原廠獨家代理的100%果汁。不過，去年底夫妻倆發現，竟有一間台灣代理商到土耳其購買該款果汁，並放到很多通路上販售，甚至還寫下「吳鳳推薦」等字眼，讓他們看到相當傻眼。
Rynne透露，他們身為白手起家的小公司，商品比較難進入實體通路販售，之前嘗試與幾家超市談合作，但是皆為失敗收場，只好專注於官網銷售。沒想到，卻被某間擁有通路優勢的台灣代理商有機可趁，大量引進吳鳳獨家代理的果汁到許多通路販售，偷走夫妻倆4年來的努力。
吳鳳與Rynne雖然火速聯繫律師處理，卻得知對方非常會規避責任，讓他們幾乎束手無策，同時也因為原廠無法解釋，該間代理商是如何進口大量果汁來台販售，讓兩人決定停止代理販售該款果汁，也為此事感到十分挫折。雖然如此，吳鳳與Rynne認為「危機就是轉機」，夫妻倆目前已找到新的果汁品牌合作，並強調會吸取這次教訓，避免未來重蹈覆轍。