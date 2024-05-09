徐巧芯嗆「側翼到我家拍來拍去」！律師貼「這張照」猛打臉
台北市京華城案高達840%高容積率引發議論，除了時任台北市者柯文哲被選入，國民黨立委徐巧芯也被爆料3年前在京華城週邊買中古屋，遭質疑靠內線獲利。徐巧芯否認有內線交易，並抱怨有「側翼網紅跑去我家門口拍照」。為此，律師林智群貼出一張徐巧芯去年在準總統賴清德老家拍下的照片，網友則笑稱這是「迴力鏢」。
政治中心/綜合報導
徐巧芯被爆料在2021年4月和老公劉彥澧，以1800萬元買下京華城附近、松山區西松段三小段的中古屋，遭質疑靠內線消息投資置產。而且該中古屋的屋齡超過50年，殘值幾乎等於0，所以被質疑有「超貸」嫌疑。
徐巧芯大力否認是因為京華城容積獎勵才置產，甚至脫口大罵「京華城去死一死！我不管他今天容積多少，關我屁事喔？」，更抱怨有綠營側翼網紅跑去她家門口拍來拍去，直言這不道德。
律師林智群隨後在臉書貼出一張照片，是去年總統選戰期間，徐巧芯跑去賴清德萬里老家門口拍照，而且許巧芯本人還入鏡。為此，律師林智群大酸徐巧芯就是自己口中說的「不道德的側翼」。
網友看完後，紛紛留言表示「業力迴力鏢」「講這話打臉自己也太有意思了」、「不知道每天都被以前的自己打臉現在的自己是什麼感覺？」、「有時候真的納悶為何某些政治人物老是忘記自己做過同樣的事，只顧著想罵」。