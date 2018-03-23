影／32秒動畫　嘉縣宣導防震保命必知

嘉義縣近日在大埔與梅山地區分別發生達到芮氏規模5.2、4.6淺層強震，雖無發生人民生命與產財的損失，但已造成鄉親心理上的不安；嘉義縣政府為提昇鄉親們的防震知識與觀念，有效降低因為地震所產生的危害，自去(106)年台南地震發生時，即已做好防震宣導短片，再次提出喚起鄉親有效防震減少損害。

「動畫」生動、有趣，無所不能，而且愛好者並没有年齡層的限制，也不會有任何好惡因素限制，很輕易產生吸引力，達到宣傳的效果。嘉義縣政府在去年台南0206大地震時，為了喚醒鄉親們提昇防震觀念與知識，減少、降低因為地震所可能產生的財產損失與生命危害，特別巧思製作短短32秒「防震宣導」動畫短片，宣傳防震「躲、蓋、抓」，喚醒鄉親有效防震。