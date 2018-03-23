影／32秒動畫　嘉縣宣導防震保命必知

嘉義縣近日在大埔與梅山地區分別發生達到芮氏規模5.2、4.6淺層強震，雖無發生人民生命與產財的損失，但已造成鄉親心理上的不安；嘉義縣政府為提昇鄉親們的防震知識與觀念，有效降低因為地震所產生的危害，自去(106)年台南地震發生時，即已做好防震宣導短片，再次提出喚起鄉親有效防震減少損害。
「動畫」生動、有趣，無所不能，而且愛好者並没有年齡層的限制，也不會有任何好惡因素限制，很輕易產生吸引力，達到宣傳的效果。嘉義縣政府在去年台南0206大地震時，為了喚醒鄉親們提昇防震觀念與知識，減少、降低因為地震所可能產生的財產損失與生命危害，特別巧思製作短短32秒「防震宣導」動畫短片，宣傳防震「躲、蓋、抓」，喚醒鄉親有效防震。
嘉義縣政府表示，建立防震撇步的知識，事先做好防震是重要的，如固定家具與電器、準備好緊急避難包、牢記避難路線、關火開門、躲桌下、蓋住頭部保護安全、抓穩桌腳，只要平時有準備，記得躲蓋抓，就能幫您保平安。
縣府新聞行銷處李雅貞處長指出，網路時代，line@宣導效果有越來越好的趨勢，這次大埔地震，我們也用做line @地震宣導，民眾更加有感；嘉義縣境內只要是震度超過4，轄區就起動橋樑特別檢測，震度超過5的轄區則加起動道路朝巡，檢視道路邊坡及設施狀況，以確保安全無虞。李雅貞說，台灣在地震帶上，正常能量釋放請大家不要太緊張，但也請記住影片中躲、蓋、抓的口訣，地震來時保護自己與家人。