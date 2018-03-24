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影音／明道擴校　華德福插旗彰化

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/24 21:11
創辦人汪大永在校慶酒會上表示，今年明道大學成立雅典娜華德福小學，將成為彰化縣第一所私立的華德福小學，為明道教育體系建置從幼兒園到博士班的理想，邁向新的里程碑。

從彰化甘蔗田長出來的奇蹟－明道大學，走過17個年頭，培育出許多優秀青年，24日舉辦「愛在17．聚首明道」校慶活動，由原住民舞蹈開場，來自各國的外籍生也共襄盛舉，

創辦人汪大永在校慶酒會上表示，今年明道大學成立雅典娜華德福小學，將成為彰化縣第一所私立的華德福小學，為明道教育體系建置從幼兒園到博士班的理想，邁向新的里程碑。

明道大學無懼升學人數少子化，決定擴校招募「小學生」！創校17週年校慶，創辦人汪大永宣布，明道力行人文創新教育理念，將在今年8月在校園成立「雅典娜華德福實驗教育園區」，預計招收低年級生各25位，未來會陸續成立華德福國、高中部，配合大學啄玉計畫，讓華德福教育銜接到大學博士班都不成問題。

汪大永說，明道大學的教育理念是「一樹蓓蕾莫道是他人子弟，滿園桃李當視作自家兒孫」與華德福人智學的核心理念相同，秉持在南彰化為唯一高等學府，希望將在國際上認同的好教育方式加以推廣。

明道大學校長郭秋勳表示，17歲雖然是「年輕」的大學，但明道大學在許多領域上人才輩出，日前傳出餐旅系校友何順凱，獲得米其林一星的肯定，用實際例子來勉勵學生努力，也藉由校慶這個歡喜的日子，感性的說：「師長的快樂，來自於看見學生擁有自己的成就」，願明道大學的學生可以追夢成功，擁有美好的未來。

汪大永在酒會上表示，今年明道大學成立雅典娜華德福實驗教育學園，已經通過彰化縣政府審查，將招收國小一、二年級學生各一班，將是彰化首間私立華德福學校，也是創校17週年慶最好的禮物，希望以母親之名雅典娜，為培育健全下一代繼續努力。

關鍵字愛在17明道大學華德福小學少子化史瓦濟蘭
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