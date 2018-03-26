全球區塊鏈專利申請量 中國奪第一

數據顯示，區塊鏈領域的專利申請，去年增加了兩倍，而區塊鏈的用途很多，從比特幣（bitcoin）為首的加密貨幣，到追蹤中國放養肉雞，都可應用，而專門與加密貨幣相關的專利申請（不包括在區塊鏈專利類別）在 2017 年增長了 16%，達到 602 項。

湯森路透援引世界智慧財產權組織 (Wipo) 資料庫整理的資料顯示，中國去年申請 225 項區塊鏈項專利，數量冠居全球，其次是美國 (91 項) 和澳大利亞 (13 項)。

去年區塊鏈專利申請，中國無疑是最積極活躍的國家，湯森路透報導，2017 年全球提交區塊鏈相關專利共計 406 項，超過一半來自中國，位居世界第一。

區塊鏈技術百家爭鳴，專家指出，「在該技術真正進入市場之前，各家企業為保護自己在新技術開發領域的創意，正在迅速採取行動。」

中國科技和金融服務集團競相申請這種「交互分散式帳本」技術的排他性權利，這種技術可能給金融和其他供應鏈帶來革命性變化。

在 2012 年至 2017 年期間申請區塊鏈專利最多的 9 家機構中，有 6 家是中國的機構，其中為首的是北京瑞卓喜投科技發展有限公司。

並非所有公司都為自己的發明申請專利，也並非所有專利都能帶來可行的產品或用例。但是湯森路透表示，這些資料是有意義的，因為它們表明了活動，並且可能會豎起進入壁壘。