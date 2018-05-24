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花博結合智慧機械 人機互動親子同樂

記者柳榮俊／台中報導2018/05/24 11:13
▲台中精機「奇幻森林樂園」（圖／市政府提供 , 2018.5.24)
▲台中精機「奇幻森林樂園」（圖／市政府提供 , 2018.5.24)

為迎接花博，並展現台中智慧機械實力，台中精機在花博后里森林園區打造企業展館「奇幻森林樂園」，包括機械意象樹、三大造型館、親子遊憩區、鈑金昆蟲、智能互動等5大元素，讓生硬的機械金屬與柔和的森林結合，並運用互動科技體驗奇幻感，營造親子同樂場所。

市府經發局指出，台中精機企業展館「奇幻森林樂園」主打親子機械互動樂園，也提供滑梯、沙坑等舒適、安全遊樂空間，並將鈑金昆蟲隱身於樹林中，讓兒童盡情玩耍，展開機械森林奇幻冒險。

其中，機械意象樹「精機．共綻」，以台中土壤為基礎，向上延伸三岔樹狀結構，形成立體蜂巢骨幹設計，搭配機械花綻放，展現城市欣欣向榮的意象，傳達人機互動及機械美學。


▲機械意象樹「精機．共綻」（圖／市政府提供 , 2018.5.24)

三大造型館分別為探索世界、驚奇樂園、奇幻宇宙3主題。「探索世界」利用微觀角度，讓遊客彷彿進入工具機台內部，體驗機台切削加工時的情境，並透過小遊戲與機台互動，了解工具機功能及其相關技術；「驚奇樂園」搭配體感互動數位看板，透過AI智慧及體感感測器，將動作或臉部表情轉換成與精機寶寶互動的小遊戲；「奇幻宇宙」運用6 X 6公尺大空間，以最新投影技術打造地板投影及牆面投影效果，搭配互動遊戲寓教於樂。

經發局表示，台中花博是世界級展覽盛會，為發揮社會教育功能，市府與台中精機合作，以互動科技、寓教於樂體驗方式，將工具機、智慧製造融入花博之中，期待讓遊客賞花之際，也對智慧機械留下更有溫度的因象，進而吸引更多人才投入台中智慧機械領域。

關鍵字花博森林智慧機械
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