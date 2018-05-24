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影／第六屆愛老人運動會　相約華山大夜市

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/24 22:44
▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）
▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

迺夜市、吃喝玩樂盡在這裡！迺夜市（逛夜市）是許多人共同的成長記憶，為讓獨居長輩享受帶著孫子一起逛夜市的天倫樂趣，華山基金會6月2日將在田中國小舉辦「第六屆愛老人運動會-華山大夜市」，24日在田中國小舉行暖場會，長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，讓一旁擔任路人的小朋友們，感受到逛夜市氣氛，在攤前駐足欣賞。


▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

迺夜市是許多人共同的成長記憶，不論是空氣中的誘人味道、映入眼簾的鮮豔招牌，似乎都能深刻地勾起回憶，華山基金會24日在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，邀請張阿公及獨居長輩們，扮演夜市攤販老闆；玩經典夜市遊戲：撈金魚、套圈圈和彈珠檯，重現1960及70年代台灣夜市熱鬧景象。


▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，70歲的張阿公19年前其太太逝世後即獨居迄今，3年前，華山開始介入服務，阿公常感性的說早已將華山當成第二個家，每兩、三天一定要到天使站敘家常。


▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

華山大夜市宣傳會特地邀請張阿公擔任攤販老闆，體驗獨特的叫賣生活，張阿公說，「從前常和太太攜手逛夜市、吃牛排，回想當時真是幸福！但當她離開後，就再也沒逛過夜市了…。經由這次活動，回憶起曾共度的美好時光，謝謝華山的用心，很感動。


▲華山基金會在田中國小舉辦「華山大夜市」宣傳會，讓長輩們扮演夜市老闆，熱情認真叫賣，感受到逛夜市氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

端午節在即，華山基金會目前正在為全縣的獨老們募集關懷禮，今年預計募集1697份，但目前尚不足1380份，黃玉芬希望6月2日的活動各界踴躍響應；田中國小校長許孝麟說，今年更融入台灣夜市元素，與孤老們一同回憶往日美好時光，歡迎大家6月2日一起來迺華山大夜市。

關鍵字夜市華山基金會迺夜市華山大夜市撈金魚
北港農工創新教學　師生收穫滿行囊榮家老人　自種香草自製清潔品

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