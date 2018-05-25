三餐不定時常吃消夜 男子患早期大腸癌

（中央社記者趙麗妍台中25日電）66歲程先生從事服務業，因三餐不定時，下班又常吃消夜，日前他到診所進行體檢，糞便潛血檢查結果報告顯示為陽性，後到醫院進行大腸鏡檢查，發現多顆瘜肉，確診早期大腸癌。

烏日林新醫院內視鏡中心主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇今天表示，問診時，程先生不確定是否有大腸癌家族史，只是近期胃口變差，這幾個月糞便形狀變得較細，腹部偶爾會有脹痛情形，疑似為大腸癌的初期症狀。

經大腸鏡檢查，程先生的大腸有3顆瘜肉，其中2顆為絨毛狀外型、體積較大，約有2公分的腫瘤，當下採「內視鏡黏膜切除術」進行黏膜下注射使腫瘤病灶隆起，接著用內視鏡將腫瘤完整切除乾淨。