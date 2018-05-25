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中央社

三餐不定時常吃消夜 男子患早期大腸癌

中央社2018/05/25 10:03
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）66歲程先生從事服務業，因三餐不定時，下班又常吃消夜，日前他到診所進行體檢，糞便潛血檢查結果報告顯示為陽性，後到醫院進行大腸鏡檢查，發現多顆瘜肉，確診早期大腸癌。

烏日林新醫院內視鏡中心主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇今天表示，問診時，程先生不確定是否有大腸癌家族史，只是近期胃口變差，這幾個月糞便形狀變得較細，腹部偶爾會有脹痛情形，疑似為大腸癌的初期症狀。

經大腸鏡檢查，程先生的大腸有3顆瘜肉，其中2顆為絨毛狀外型、體積較大，約有2公分的腫瘤，當下採「內視鏡黏膜切除術」進行黏膜下注射使腫瘤病灶隆起，接著用內視鏡將腫瘤完整切除乾淨。

術後病理檢查報告顯示，2顆較大顆的瘜肉，分別為原位癌及早期大腸癌（癌細胞侷限於黏膜層及黏膜下層），確診為同時癌（synchronous colon cancer）。

大部分的大腸癌在整個大腸僅會有一處病發部位，同時癌（synchronouscolon cancer）指的是有2個以上的癌症病發部位同時發生在大腸，其中男女比約為1.8：1，好發年齡在60歲左右，占約大腸癌的3.5%。

程先生表示，切除腫瘤後腹部不適的症狀獲得緩解，胃口也變得比較好。之後只要固定3個月或半年回診追蹤，避免局部復發或新增瘜肉。

魏宏宇表示，據統計，早期大腸癌如果及早接受治療，存活率高達90%以上，大腸癌大多是由良性的大腸瘜肉病變而來，可透過定期接受大腸鏡檢查，來提早發現、預防大腸癌。

魏宏宇指出，如果平常飲食習慣為高熱量、高脂肪、低纖維飲食及愛吃宵夜，有飲酒或吸菸的不良習慣，或是有大腸癌家族史，都是大腸癌的高危險族群；若是出現腹痛、食慾不振、體重減輕、便秘或腹瀉、糞便變細、有便意卻大不出來，建議盡快至胃腸肝膽科就診。（編輯：李亨山）1070525

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