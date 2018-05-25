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中央社

顛覆傳統藥房 支付寶推出未來藥店

中央社2018/05/25 14:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北25日電）傳統藥房即將迎來革命！電商巨頭阿里巴巴旗下的支付寶，近日在河南鄭州啟用中國大陸第一家「未來藥店」，推出24小時自助買藥、免押租器材、刷臉付費等多項科技服務功能。

2016年1月，阿里旗下的盒馬鮮生在上海浦東金橋，開出全國第一家門市後迅速發展，儼然成為「新零售」代名詞。

此後，阿里持續在新零售領域玩出多種新模式，包括無人商店、無人汽車4S店、天貓小鎮、天貓書店等。現在支付寶又結合張仲景大藥房，切入傳統藥房領域，20日在鄭州啟用中國大陸第一家未來藥店旗艦店。

綜合螞蟻金服、新浪財經報導，未來藥店可以實現刷臉買藥、遠程健康諮詢、信用免押租賃、24小時無人售藥、電子社保卡、無人自助送藥、電子發票等多種功能。

未來藥店並提供多種付費方式，顧客持藥刷條碼後，只要刷臉再輸入手機號碼就可付費，連錢包與手機都不需要了。

此外，在大陸藥房購買含麻黃素的成藥，必須出示身分證，未來藥店也只須刷臉就可認證。買處方籤的藥，也不用帶社保卡，未來藥店提供綁定社保卡線上付費功能，手機一刷即可買藥。

報導指出，顧客覺得身體不適，還可在未來藥店透過平板電腦直接與醫師進行遠程健康諮詢；若需要使用醫療器材，還有免押金租賃服務，手機刷了以後，器材最快在一小時就送到家。

店內設立24小時自動販賣售藥機，也可確保顧客全時段都可買到藥。

阿里掀起藥房革命，顯得自信滿滿。據報導，支付寶下半年已準備複製未來藥店，在中國大陸各地開設200家。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070525

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