永福國小6年級蔡濬澤有語文天份　會3種外語

台南市政府正推動英文為第二官方語言，小學生均從就學前就開始學英語，台灣英文拼字協會今（26）日在南大附小舉辦第一屆台南市小學英文拼字比賽，經過3小時競賽，永福國文6年級蔡濬澤獲得冠軍，蔡除了英文強外，也自學日語和韓語，圍棋五段，也喜歡運動，文武雙全。

台灣英文拼字協會創辦人胡文華，雖然已經71歲了，但從小在香港接受英式教育，熱愛英文，40年前移居台南市後，從事進出口貿易，6年前退休後，專心推動台灣英文拼字協會業務，今天更舉辦了第一屆台南市小學英文拼字比賽，今年7月更要為英文拼字遊戲出書。