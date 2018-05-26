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永福國小6年級蔡濬澤有語文天份　會3種外語

記者黃文博／台南報導2018/05/26 14:46
▲由蔡濬澤、甘佩生、陳泂安等同學得獎。 （圖／記者黃文博攝，2018.05.26
▲由蔡濬澤、甘佩生、陳泂安等同學得獎。 （圖／記者黃文博攝，2018.05.26

台南市政府正推動英文為第二官方語言，小學生均從就學前就開始學英語，台灣英文拼字協會今（26）日在南大附小舉辦第一屆台南市小學英文拼字比賽，經過3小時競賽，永福國文6年級蔡濬澤獲得冠軍，蔡除了英文強外，也自學日語和韓語，圍棋五段，也喜歡運動，文武雙全。

台灣英文拼字協會創辦人胡文華，雖然已經71歲了，但從小在香港接受英式教育，熱愛英文，40年前移居台南市後，從事進出口貿易，6年前退休後，專心推動台灣英文拼字協會業務，今天更舉辦了第一屆台南市小學英文拼字比賽，今年7月更要為英文拼字遊戲出書。

首屆英文拼字比賽，採桌遊方式，兩位學生各持英文字母，在棋盤上拼字，每局90分鐘，參賽學生不可查字典或翻譯機，接龍出最多單字的學生，即可獲勝，今年總共吸引23位小學4、5、6年級的學生參賽。

經過3小時激烈競爭，台南市永福國小6年級蔡濬澤獲得第一名；第二名甘佩生（南大附小）；第三名陳泂安（南大附小）。

蔡濬澤值得一提的是，除了英文能力強，每天要背150個單字外，現在也在自學日語和韓語，圍棋五段，也喜歡打籃球，他的父親只是一位平凡的上班族，發現蔡濬澤從小就有天份後，就任其發揮，只要小孩喜歡的，父母親都鼓勵他學習。

關鍵字永福國小胡文華英文拼字比賽蔡濬澤
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