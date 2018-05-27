強行上莒光號 78歲老婦卡月台送醫搶救

（中央社記者郭芷瑄、汪淑芬屏東縣27日電）今天上午從新左營開往台東的莒光號在屏東站停靠，78歲婦人強行推折疊門要上車，卡在火車與月台間，消防人員前往協助脫困時，婦人已昏迷，沒有生命徵象，送醫搶救。

台鐵屏東站長董阿成表示，701次莒光列車在上午7時要準時開車時，一位與丈夫要前往東部的老婦人突然從第2車廂跳下車，要拿忘在椅子上的物品。

當時副站長以為婦人是來不及下車乘客，只是吹哨制止，沒想到婦人又接近列車，推第3車廂車門要強行上車，副站長立即以無線電通知司機停車，由於火車在緩慢行駛中婦人滑落，腰部以下卡在月台與火車間空隙，且被拖行約5公尺。