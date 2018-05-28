NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈張韶涵遭控棄養　他嘆：全家廢人高市區監理所　辦監理人回娘家活動什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

高雄關表揚優良專責報關人員

記者黃守作／高雄報導2018/05/28 17:20
▲財政部關務署高雄關舉辦107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會。(圖／記者黃守作攝，2018.05.28)
▲財政部關務署高雄關舉辦107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會。(圖／記者黃守作攝，2018.05.28)

財政部關務署高雄關於今(28)日下午，在高雄關禮堂，舉辦107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，以資鼓勵。

關務署高雄關107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，是由該關副關務長謝慧豪主持，並頒發獎狀給今年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員，以資鼓勵及肯定。

高雄關副關務長謝慧豪表示，專責報關人員及自主管理專責人員是海關與貨主間重要橋樑，優良專責報關人員及績優自主管理專責人員對提升貨物通關效率與海關形象十分重要，因此海關為鼓勵優良報關從業人員及績優自主管理專責人員，每年均舉辦獎勵措施。

謝慧豪副關務長指出，此次接受表揚的29位專責報關人員，均符合獎勵規定，即在同一關區執行專責報關業務滿3年以上，並繼續執業中，且前1年度所簽證之進出口報單在500份以上，錯單率低於千分之1且未受警告、罰鍰、停止報關審核簽證業務或廢止職業登記等處分。

另接受表揚的17位自主管理專責人員，亦符合績優自主管理專責人員獎勵作業規定，即執行自主管理業務，連續達3年以上之現職人員，申請之前1年度至申請期間內無違反關務法規而受處分，申請前3年度，落實執行自主管理事項，且曾發現或遇有貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法第10條所列情事即時通知海關等。

關鍵字高雄財政部報關
焚化爐歲修　李婉鈺憂垃圾無處去推展銀髮族體適能　高苑科大辦活動

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan