高雄關表揚優良專責報關人員

財政部關務署高雄關於今(28)日下午，在高雄關禮堂，舉辦107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，以資鼓勵。

關務署高雄關107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，是由該關副關務長謝慧豪主持，並頒發獎狀給今年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員，以資鼓勵及肯定。

高雄關副關務長謝慧豪表示，專責報關人員及自主管理專責人員是海關與貨主間重要橋樑，優良專責報關人員及績優自主管理專責人員對提升貨物通關效率與海關形象十分重要，因此海關為鼓勵優良報關從業人員及績優自主管理專責人員，每年均舉辦獎勵措施。