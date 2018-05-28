高雄關表揚優良專責報關人員

財政部關務署高雄關於今(28)日下午，在高雄關禮堂，舉辦107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，以資鼓勵。
關務署高雄關107年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員頒獎表揚大會，是由該關副關務長謝慧豪主持，並頒發獎狀給今年度優良專責報關人員及績優自主管理專責人員，以資鼓勵及肯定。
高雄關副關務長謝慧豪表示，專責報關人員及自主管理專責人員是海關與貨主間重要橋樑，優良專責報關人員及績優自主管理專責人員對提升貨物通關效率與海關形象十分重要，因此海關為鼓勵優良報關從業人員及績優自主管理專責人員，每年均舉辦獎勵措施。
謝慧豪副關務長指出，此次接受表揚的29位專責報關人員，均符合獎勵規定，即在同一關區執行專責報關業務滿3年以上，並繼續執業中，且前1年度所簽證之進出口報單在500份以上，錯單率低於千分之1且未受警告、罰鍰、停止報關審核簽證業務或廢止職業登記等處分。
另接受表揚的17位自主管理專責人員，亦符合績優自主管理專責人員獎勵作業規定，即執行自主管理業務，連續達3年以上之現職人員，申請之前1年度至申請期間內無違反關務法規而受處分，申請前3年度，落實執行自主管理事項，且曾發現或遇有貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法第10條所列情事即時通知海關等。